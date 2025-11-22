Экс-судья Федотов о стыке Кругового с Максименко: «Нарушения не было, игровое столкновение. Мяч уходил за линию ворот, а вратарь показывал, что не хочет трогать соперника»

Игорь Федотов высказался о стыке Данила Кругового с Александром Максименко.

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал стык Данила Кругового с Александром Максименко в матче 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0, первый тайм).

На 5-й минуте встречи футболист ЦСКА столкнулся с голкипером красно-белых на углу вратарской «Спартака». Главный судья Сергей Карасев не усмотрел нарушения правил в этом эпизоде.

«По моменту в первом тайме дерби «Спартака » и ЦСКА и столкновению Максименко и Кругового: со стороны Максименко не было грубой игры – это раз. Два – Круговой мяч просто прокинул, мяч очевидно уходит за линию ворот – это очень важно здесь. Максименко же, пытаясь сыграть в мяч, всем видом показывал, что не хочет трогать Кругового.

Там не было безрассудных действий со стороны вратаря, не было грубости. Так что это игровое столкновение, нарушения не было. Правильное решение – продолжить игру», – сказал Федотов .

Круговой травмировался после стыка с Максименко в штрафной «Спартака». Защитника ЦСКА заменили на 12-й минуте дерби