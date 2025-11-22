Талалаев про 0:0: «Оренбург» грамотно тянул время, судья не обращал внимание, каждая остановка затягивалась. Игрового времени было мало»
Андрей Талалаев: «Оренбург» тянул время, судья не обращал внимание.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал матч Мир РПЛ против «Оренбурга» (0:0).
«Первый тайм замечательный. Футболисты, которые вышли во втором тайме, не оправдали ожидания по действиям в атаке.
«Оренбург» очень грамотно оборонялся, грамотно тянул время, судья не обращал внимание, что каждая остановка затягивалась. Игрового времени было мало. Ожидал большего от своей команды в концовке.
Думаю, Варатынову будет сниться этот момент. Во втором тайме инициатива была за «Оренбургом» – команда больше выигрывала подборов и единоборств. Не удовлетворен вторым таймом, но мы идем своим путем.
Бориско – претендент на одного из лучших игроков в России, если брать его вклад в набранные очки», – сказал Андрей Талалаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
