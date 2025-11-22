«Челси» выиграл 3-й матч подряд в АПЛ. Команда Марески вышла на второе место в лиге
«Челси» выиграл третий матч подряд в АПЛ.
В матче 12-го тура АПЛ «Челси» в гостях победил «Бернли» – 2:0. Педру Нету открыл счет на 37-й минуте, а Энцо Фернандес установил окончательный счет на 88-й.
Лондонский клуб выиграл третий матч подряд в Премьер-лиге и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 23 очка за 12 игр.
Обойти «Челси» может только «Манчестер Сити», который сыграет с «Ньюкаслом». Матч пройдет 22 ноября в 20:30 по московскому времени.
«Бернли» остался на 17-й позиции, у них на счету 10 очков после 12 туров.
