«Челси» выиграл 3-й матч подряд в АПЛ. Команда Марески вышла на второе место в лиге

«Челси» выиграл третий матч подряд в АПЛ.

В матче 12-го тура АПЛ «Челси» в гостях победил «Бернли» – 2:0. Педру Нету открыл счет на 37-й минуте, а Энцо Фернандес установил окончательный счет на 88-й.

Лондонский клуб выиграл третий матч подряд в Премьер-лиге и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 23 очка за 12 игр.

Обойти «Челси » может только «Манчестер Сити», который сыграет с «Ньюкаслом». Матч пройдет 22 ноября в 20:30 по московскому времени.

«Бернли » остался на 17-й позиции, у них на счету 10 очков после 12 туров.

