Фетисов об обвинении Сперцяна в расизме: «Депутатам Госдумы неправильно вмешиваться – это внутреннее дело РПЛ и РФС. У них есть правила и регуляторы»

Вячеслав Фетисов прокомментировал скандал с расизмом на игре Мир РПЛ.

«Ахмат» уступил «Краснодару » в 11-м туре чемпионата России (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян вступил в конфликт с Усманом Ндонгом и толкнул того грудью. Сенегалец ответил схожим образом и попал плечом в челюсть Сперцяну. Ндонга удалили, а игрок «Краснодара» получил желтую карточку «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном ». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre ». «Ахмат» обратится в КДК РФС .

«Это внутреннее дело лиги и РФС, не нужно остальным в него лезть. У них есть все правила, регуляторы.

Вмешиваться в решение проблемы людям извне, тем более депутатам Госдумы, неправильно», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Депутат Журова о расизме Сперцяна: «Представьте, что началось бы в международном сообществе, если на месте армянина был бы россиянин. Так вести себя нельзя, это некрасиво и некультурно»