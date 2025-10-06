Фетисов об обвинении Сперцяна в расизме: «Депутатам Госдумы неправильно вмешиваться – это внутреннее дело РПЛ и РФС. У них есть правила и регуляторы»
«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре чемпионата России (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян вступил в конфликт с Усманом Ндонгом и толкнул того грудью. Сенегалец ответил схожим образом и попал плечом в челюсть Сперцяну. Ндонга удалили, а игрок «Краснодара» получил желтую карточку «за провокационные действия».
После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre». «Ахмат» обратится в КДК РФС.
«Это внутреннее дело лиги и РФС, не нужно остальным в него лезть. У них есть все правила, регуляторы.
Вмешиваться в решение проблемы людям извне, тем более депутатам Госдумы, неправильно», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Депутат Журова о расизме Сперцяна: «Представьте, что началось бы в международном сообществе, если на месте армянина был бы россиянин. Так вести себя нельзя, это некрасиво и некультурно»