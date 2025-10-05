Юрист Прокопец заявил, что Сперцяна могут дисквалифицировать на срок до 10 матчей за расизм: «Но для КДК недостаточно только слов пострадавшего, кто‑то должен подтвердить высказывания»

Эдуард Сперцян может получить дисквалификацию 10 матчей за расизм.

Об этом сообщил спортивный юрист SILA Lawyers Михаил Прокопец.

«Ахмат» уступил «Краснодару » в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян , высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном ». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre ». «Ахмат» обратится в КДК РФС .

– Мы видели, что на поле была стычка с участием футболистов. В том, что явилось ее причиной, у каждой стороны свое мнение. Теперь КДК РФС должен будет найти доказательства, был ли расизм. Возможно, будет привлечена экспертиза со стороны, чтобы прочитать по губам слова футболистов. Может быть, кто‑то из других игроков слышал высказывания Сперцяна. Также важно понимать, какую запись сделал «Ахмат» в протоколе матча, что написал судья, по какой причине удалил Ндонга.

– Что грозит Сперцяну, если КДК сможет доказать оскорбительное выражение?

– Дисквалификация на срок до 10 матчей и денежный штраф по статье о дискриминации и расизме. Но для вынесения решения КДК недостаточно только слов пострадавшего футболиста, кто‑то должен подтвердить эти высказывания. К примеру, Сперцян достаточно аргументированно высказал свою точку зрения, последовательно объяснив, что, по его версии, произошло в этом конфликте.

– УЕФА или ФИФА могут вмешаться?

– Нет. Решение по внутрироссийским соревнованиям выносит КДК РФС, – сказал Прокопец.