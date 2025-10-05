  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юрист Прокопец заявил, что Сперцяна могут дисквалифицировать на срок до 10 матчей за расизм: «Но для КДК недостаточно только слов пострадавшего, кто‑то должен подтвердить высказывания»
32

Юрист Прокопец заявил, что Сперцяна могут дисквалифицировать на срок до 10 матчей за расизм: «Но для КДК недостаточно только слов пострадавшего, кто‑то должен подтвердить высказывания»

Эдуард Сперцян может получить дисквалификацию 10 матчей за расизм.

Об этом сообщил спортивный юрист SILA Lawyers Михаил Прокопец.

«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre». «Ахмат» обратится в КДК РФС.

– Мы видели, что на поле была стычка с участием футболистов. В том, что явилось ее причиной, у каждой стороны свое мнение. Теперь КДК РФС должен будет найти доказательства, был ли расизм. Возможно, будет привлечена экспертиза со стороны, чтобы прочитать по губам слова футболистов. Может быть, кто‑то из других игроков слышал высказывания Сперцяна. Также важно понимать, какую запись сделал «Ахмат» в протоколе матча, что написал судья, по какой причине удалил Ндонга.

– Что грозит Сперцяну, если КДК сможет доказать оскорбительное выражение?

– Дисквалификация на срок до 10 матчей и денежный штраф по статье о дискриминации и расизме. Но для вынесения решения КДК недостаточно только слов пострадавшего футболиста, кто‑то должен подтвердить эти высказывания. К примеру, Сперцян достаточно аргументированно высказал свою точку зрения, последовательно объяснив, что, по его версии, произошло в этом конфликте.

– УЕФА или ФИФА могут вмешаться?

– Нет. Решение по внутрироссийским соревнованиям выносит КДК РФС, – сказал Прокопец.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЭдуард Сперцян
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАхмат
Михаил Прокопец
logoУсман Ндонг
дискриминация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев про Сперцяна и Ндонга: «Расизму в нашей жизни нет места. РФС должен разобраться»
17сегодня, 12:46
«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме, «Ахмат» верит «богобоязненному Усману» и идет в КДК
208сегодня, 12:10
Депутат Журова о расизме Сперцяна: «Представьте, что началось бы в международном сообществе, если на месте армянина был бы россиянин. Так вести себя нельзя, это некрасиво и некультурно»
65сегодня, 11:54
Главные новости
Солари упал в штрафной ЦСКА после касания с Виктором. Судья Чистяков не назначил пенальти в пользу «Спартака»
2 минуты назадФото
🔥 ЦСКА обыгрывает «Спартак» – 3:1 к 21-й минуте. Жедсон ответил на голы Глебова, Облякова и Кругового. Онлайн-трансляция
50541 минуту назадLive
Чистяков с ВАР отменил 4-й гол ЦСКА в ворота «Спартака» на 41-й – Обляков «сыграл рукой в активной фазе атаки» перед тем, как забил Круговой. Экс-судья Федотов согласен
2013 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Атлетико» сыграет с «Сельтой»
6020 минут назадLive
Экс-судья Федотов о пенальти в ворота «Спартака» в игре с ЦСКА: «Правильное решение, фол по неосторожности. ВАР пригласил Чистякова на просмотр, так как изначально был назначен штрафной»
2724 минуты назадФото
«Спартак» впервые в истории пропустил 3 гола к 20-й минуте матча чемпионата России
4427 минут назад
ЦСКА забил три гола «Спартаку» к 18-й минуте дерби – Глебов, Обляков и Круговой. Жедсон, заработавший пенальти в свои ворота, на 21-й отыграл один мяч
2736 минут назад
Судья с ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» на 11-й в дерби с ЦСКА – Жедсон заплел ноги Алеррандро на углу штрафной
5043 минуты назадФото
РПЛ о возможном расизме Сперцяна: «Запись об инциденте внесена в рапорт, юрисдикционные органы РФС рассмотрят ее. Выступаем за соблюдение принципов честной игры»
14сегодня, 13:32
Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Хайденхайма», «Гамбург» сыграет с «Майнцем»
10сегодня, 13:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
Круговой проводит самый результативный сезон в карьере – 4+3 в 11 матчах РПЛ. У него гол и ассист против «Спартака»
13 минуты назад
«Севилья» – «Барселона» – 1:0. Алексис открыл счет. Онлайн-трансляция
605 минут назадLive
Форварда ЦСКА Мусаева заменили на 7-й минуте игры со «Спартаком». Вместо него вышел Алеррандро
240 минут назад
Президент «Оренбурга» об увольнении Слишковича: «Изменения назрели. У нас хорошие игроки, команда должна занимать более высокое место»
450 минут назад
Мостовой назвал топ-5 игроков РПЛ: «Батраков, Глушенков, Даку, Жедсон и Кисляк»
154 минуты назад
«Пари НН» проиграл 5 матчей подряд и 7 из 8 последних. У Шпилевского 13 поражений за 16 игр, команда идет 15-й в РПЛ
12сегодня, 13:34
«Сочи» выиграл впервые в сезоне за 16 матчей – у «Пари НН». Дальше у команды Осинькина игра с «Зенитом»
4сегодня, 13:24
Депутат Свищев про Сперцяна и Ндонга: «Расизму в нашей жизни нет места. РФС должен разобраться»
17сегодня, 12:46
Угальде, Кисляк, Барко, Глебов, Жедсон, Мусаев – в составах «Спартака» и ЦСКА на дерби
56сегодня, 12:38
Андрей Канчельскис: «ЦСКА в 10 раз более организован, чем «Спартак», у армейцев преимущество. Плюс красно-белых начинает трясти, когда они рядом с первым местом»
11сегодня, 12:00