Тикнизян об обвинении Сперцяна в расизме: «Эдик воспитанный и скромный парень. Футбол – это эмоции, но он умеет держать их при себе и направлять в нужное русло»

Наир Тикнизян не верит, что Эдуард Сперцян мог допустить расистские высказывания.

«Краснодар » победил «Ахмат » в 11-м туре чемпионата России (2:0). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян вступил в конфликт с Усманом Ндонгом и толкнул того грудью. Сенегалец ответил схожим образом и попал плечом в челюсть Сперцяну. Ндонга удалили, а игрок «Краснодара» получил желтую карточку «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном» . Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre» .

«Эдика Сперцяна знаю очень давно. Он воспитанный и скромный парень, который никогда не позволит кого-либо оскорбить на расистской почве.

Футбол – это эмоции, но Сперцян умеет держать [их] при себе и направлять в нужное русло», – сказал экс-защитник «Локомотива» и ЦСКА, ныне выступающий за «Црвену Звезду ».

Гасилин об обвинении Сперцяна в расизме: «Знаю его с положительной стороны, но на эмоциях может произойти всякое. Такие ситуации не красят лигу – должны быть санкции, если это подтвердится»

Олусегун об обвинении Сперцяна в расизме: «Это просто чушь, какая-то шутка. Многие не понимают, зачем это делается в сторону Эдуарда. Он просто не мог сказать такого»