  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тикнизян об обвинении Сперцяна в расизме: «Эдик воспитанный и скромный парень. Футбол – это эмоции, но он умеет держать их при себе и направлять в нужное русло»
4

Тикнизян об обвинении Сперцяна в расизме: «Эдик воспитанный и скромный парень. Футбол – это эмоции, но он умеет держать их при себе и направлять в нужное русло»

Наир Тикнизян не верит, что Эдуард Сперцян мог допустить расистские высказывания.

«Краснодар» победил «Ахмат» в 11-м туре чемпионата России (2:0). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян вступил в конфликт с Усманом Ндонгом и толкнул того грудью. Сенегалец ответил схожим образом и попал плечом в челюсть Сперцяну. Ндонга удалили, а игрок «Краснодара» получил желтую карточку «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre»

«Эдика Сперцяна знаю очень давно. Он воспитанный и скромный парень, который никогда не позволит кого-либо оскорбить на расистской почве.

Футбол – это эмоции, но Сперцян умеет держать [их] при себе и направлять в нужное русло», – сказал экс-защитник «Локомотива» и ЦСКА, ныне выступающий за «Црвену Звезду».

Гасилин об обвинении Сперцяна в расизме: «Знаю его с положительной стороны, но на эмоциях может произойти всякое. Такие ситуации не красят лигу – должны быть санкции, если это подтвердится»

Олусегун об обвинении Сперцяна в расизме: «Это просто чушь, какая-то шутка. Многие не понимают, зачем это делается в сторону Эдуарда. Он просто не мог сказать такого»

Как вам дерби?12082 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoУсман Ндонг
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoЭдуард Сперцян
logoКраснодар
logoНаир Тикнизян
logoвысшая лига Сербия
logoсборная Армении по футболу
logoЦрвена Звезда
дискриминация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Олусегун об обвинении Сперцяна в расизме: «Это просто чушь, какая-то шутка. Многие не понимают, зачем это делается в сторону Эдуарда. Он просто не мог сказать такого»
22сегодня, 09:51
«Краснодар» об обвинении «Ахмата» в адрес Сперцяна: «У нас интернациональный коллектив — проявление расизма в таком окружении просто невозможно»
62сегодня, 07:38
РПЛ о возможном расизме Сперцяна: «Запись об инциденте внесена в рапорт, юрисдикционные органы РФС рассмотрят ее. Выступаем за соблюдение принципов честной игры»
32вчера, 13:32
Юрист Прокопец заявил, что Сперцяна могут дисквалифицировать на срок до 10 матчей за расизм: «Но для КДК недостаточно только слов пострадавшего, кто‑то должен подтвердить высказывания»
53вчера, 13:14
Главные новости
Мать Карпина о тренере: «Сын очень добрый, но правдолюб, справедливость – его конек. Даже я ему говорю: «Господи, ну попридержи ты свой язык!»
411 минут назад
«Оренбургу» нравится вариант с назначением Игнашевича. Кержаков и Федотов – другие кандидаты (Sport24)
1322 минуты назад
Футбольный морской бой – всех на дно? Битва начинается!
23 минуты назадТесты и игры
Дзюба о незабитом пенальти «Зениту»: «Нужно будет отмазаться перед командой. Но после этого получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь»
1133 минуты назад
Овчинников о Торопе: «Один из самых сильных вратарей в РПЛ. Единственный, кто выступает в европейской манере, не боится играть на выходах»
1340 минут назадВидео
Каннаваро возглавил сборную Узбекистана вместо Кападзе, выведшего команду на ЧМ-2026
3648 минут назад
Уэйн Руни: «Крайнего защитника Салаха разрывали в матче с «Челси», а он просто наблюдал за этим. Усомнился бы в трудовой этике Мохамеда после прошлой недели»
18сегодня, 11:23
Мостовой о «Спартаке»: «Не верю в отставку Станковича. Мы это слышим с 1-го тура, но логики никакой. Команда в 6 очках от 1-го места»
31сегодня, 11:05
Гильермо Абаскаль: «У «Спартака» лучшая команда в РПЛ! Представьте нашу игру и прессинг с такой командой!»
31сегодня, 10:40
«Спартак» обсудит назначение Мовсесьяна в спортивный блок. Он может отвечать за российский рынок и «Спартак-2» («Чемпионат»)
23сегодня, 10:19
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о пенальти в ворота «Спартака»: «Спорный. Проблема в том, что 98% судей не играли в футбол! Они даже с ВАР не могут разобраться»
2 минуты назад
Рафаэль Надаль: «Реал» подписал Мбаппе, полагая, что он лучший в мире. Килиан отлично начал сезон, доказав, что не было ошибкой считать его лучшим»
6 минут назад
«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по эпизоду с попаданием мяча в руку Аззи: «Непонятный для нас пенальти»
353 минуты назад
Колобков о назначении Ивлева в совет директоров «Динамо»: «Он очень большой профессионал и хороший политик. Плюс разбирается в спорте, настоящий болельщик клуба»
8сегодня, 11:17
Семин о дерби: «ЦСКА заставил «Спартак» проиграть первые 15 минут. Красно-белые не были готовы к такому прессингу и темпу. Это был один из лучших матчей в РПЛ, результат закономерен»
31сегодня, 11:06
«Монако» может назначить экс-тренера «Дортмунда» Терзича вместо Хюттера
4сегодня, 10:57
Гасилин об обвинении Сперцяна в расизме: «Знаю его с положительной стороны, но на эмоциях может произойти всякое. Такие ситуации не красят лигу – должны быть санкции, если это подтвердится»
3сегодня, 10:55
Экс-арбитр Егоров о судействе в дерби: «Контроль был утрачен после Солари – это не падение, а постановка. Удаление Джику могло перевернуть концовку, но Чистякову не хватило характера»
22сегодня, 10:43
Феллер о Виртце в «Ливерпуле»: «Ему не пасуют так, как он привык в «Байере» или сборной. Над этим нужно работать неделями и месяцами»
11сегодня, 10:28
Родри отозван из состава Испании на октябрьские матчи после травмы в игре с «Брентфордом»
1сегодня, 10:19