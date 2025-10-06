Тикнизян об обвинении Сперцяна в расизме: «Эдик воспитанный и скромный парень. Футбол – это эмоции, но он умеет держать их при себе и направлять в нужное русло»
«Краснодар» победил «Ахмат» в 11-м туре чемпионата России (2:0). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян вступил в конфликт с Усманом Ндонгом и толкнул того грудью. Сенегалец ответил схожим образом и попал плечом в челюсть Сперцяну. Ндонга удалили, а игрок «Краснодара» получил желтую карточку «за провокационные действия».
После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre».
«Эдика Сперцяна знаю очень давно. Он воспитанный и скромный парень, который никогда не позволит кого-либо оскорбить на расистской почве.
Футбол – это эмоции, но Сперцян умеет держать [их] при себе и направлять в нужное русло», – сказал экс-защитник «Локомотива» и ЦСКА, ныне выступающий за «Црвену Звезду».
