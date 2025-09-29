PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон подерется с Ягшимурадовым, Тухугов – с Лобовым

3 октября в Дубае (ОАЭ) состоится турнир PFL Champions Series 3, в главном событии которого пройдет реванш за титул чемпиона легкого веса между Усманом Нурмагомедовым (19-0) и Полом Хьюзом (14-2).

В соглавном бою за пояс полутяжелого дивизиона подерутся Кори Андерсон (19-6) и Довлетджан Ягшимурадов (25-7-1).

Другие бои турнира:

Магомед Магомедов (21-4) – Серхио Петтис (24-7);

Арчи Колган (12-0) – Джей-Джей Уилсон (11-1);

Зубайра Тухугов (20-6-1) – Артем Лобов (14-15-1).

В прямом эфире турнир покажет стриминговый сервис Okko. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Главные бои осени – они влюбят вас в ММА