PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон подерется с Ягшимурадовым, Тухугов – с Лобовым
3 октября в Дубае (ОАЭ) состоится турнир PFL Champions Series 3, в главном событии которого пройдет реванш за титул чемпиона легкого веса между Усманом Нурмагомедовым (19-0) и Полом Хьюзом (14-2).
В соглавном бою за пояс полутяжелого дивизиона подерутся Кори Андерсон (19-6) и Довлетджан Ягшимурадов (25-7-1).
Другие бои турнира:
Магомед Магомедов (21-4) – Серхио Петтис (24-7);
Арчи Колган (12-0) – Джей-Джей Уилсон (11-1);
Зубайра Тухугов (20-6-1) – Артем Лобов (14-15-1).
В прямом эфире турнир покажет стриминговый сервис Okko. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
