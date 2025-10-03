Буцаев возглавил «Сибирь». Контракт – до конца сезона

Вячеслав Буцаев стал главным тренером «Сибири».

Соглашение с 55-летним специалистом будет действовать до конца текущего сезона.

Буцаев ранее работал в ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимике», «Витязе» и «Барысе». Всего на счету Вячеслава Буцаева 446 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ в качестве главного тренера и 204 победы.

Ранее новосибирский клуб уволил Вадима Епанчинцева из-за неудовлетворительных результатов.

«Сибирь » находится на десятом месте в Восточной конференции, набрав 8 очков за 10 матчей.