13

Буцаев возглавил «Сибирь». Контракт – до конца сезона

Вячеслав Буцаев стал главным тренером «Сибири».

Соглашение с 55-летним специалистом будет действовать до конца текущего сезона.

Буцаев ранее работал в ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимике», «Витязе» и «Барысе». Всего на счету Вячеслава Буцаева 446 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ в качестве главного тренера и 204 победы.

Ранее новосибирский клуб уволил Вадима Епанчинцева из-за неудовлетворительных результатов.

«Сибирь» находится на десятом месте в Восточной конференции, набрав 8 очков за 10 матчей.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сибири»
logoСибирь
logoВячеслав Буцаев
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о Кубке Первого канала-2025: «Сыграют три команды: «Россия 25», Беларусь и Казахстан. Готовим для Новосибирска обширную программу хоккейного праздника»
11сегодня, 07:40
Генменеджер «Сибири» о главном тренере: «Человек, который приедет, посмотрит команду, подержит в руках игроков. Думаю, завтра вы все узнаете»
13вчера, 15:14
Епанчинцев об отставке из «Сибири»: «Было видно, к чему идет – руководство не общалось со мной недели две. Состав поменялся, не хватило времени сыграться»
7вчера, 13:17
Главные новости
КХЛ. «Авангард» против «Локомотива», СКА в гостях у «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург»
5411 минут назад
Президента КХЛ Морозова внесли в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»
918 минут назад
Дмитрий Рябыкин: «Локомотиву» удалось избежать чемпионского синдрома. Примером для команды стал Радулов. У него с энергией проблем нет, он может подзарядить любого»
40 минут назад
Кузнецов о карьере: «Хочу еще 10 лет выступать. Последний сезон проведу в ВХЛ, если возьмут. Хочу поездить на автобусе, просто кайфануть от хоккея»
1456 минут назад
Гендиректор «Авангарда» об отстранении Чеккони: «Он без всякой грязи встал на защиту партнера. И так сурово наказан. Хоккей может потерять важный элемент своего ДНК, это неправильно»
3сегодня, 09:59
«Трактор» возглавил рейтинг детских хоккейных школ от КХЛ по итогам сезона-2024/25. Курдин – 1-й среди тренеров, Суярков – 2-й
8сегодня, 09:38
«Каролина» не будет подписывать Маклауда и Харта (The Athletic)
10сегодня, 09:14
Кузнецов об игре за СКА: «Меня дерьмом поливали, а я с двумя травмами набирал почти очко за матч. Может, людям хотелось видеть большее, но я стараюсь играть на команду»
30сегодня, 08:43
Григоренко о Кравцове: «Это игрок уровня НХЛ. Главное – не сдаваться, терпеть. Если не получится, ждем его в «Тракторе»
4сегодня, 08:11
«Авангард» играет с «Локомотивом» в КХЛ. Кто окажется сильнее? Ставьте с фрибетом 15 000
сегодня, 08:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Тертышный об обмене из «Торпедо»: «Слава богу, «Адмиралу» я понадобился. Теперь нужно каждый день доказывать, что достоин быть здесь, играть в основном составе»
14 минут назад
«Лада» и Дюфур расторгли контракт по соглашению сторон. У форварда 2+1 в 7 матчах сезона
47 минут назад
Генменеджер «Сибири» о Буцаеве: «Он не раз доказывал свою состоятельность. Считаем, что с его приходом игра команды поменяется и мы добьемся нужного результата»
5сегодня, 09:48
Джиошвили о 3:2 с «Трактором»: «Суперпобеда. Два плей-офф подряд мы им проигрывали, поэтому был дополнительный настрой»
2сегодня, 08:54
Рябыкин о матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Встретятся команды, которые играют в агрессивный хоккей. Они во многом похожи, ведь их возглавляют североамериканские тренеры»
2сегодня, 08:28
Ларионов-младший о 2:3 с «Торпедо» после 2:0: «Когда СКА ведет в третьем периоде, иногда надо попроще сыграть. Лишний раз не дать пас, а забросить в глубину и сыграть на счет»
5сегодня, 07:53
ЦСКА не заинтересован в приглашении вратаря Самсонова («Чемпионат»)
1сегодня, 07:15
Медведева выступит перед матчем «Авангарда» и «Локомотива»: «Очаровательная фигуристка станет специальным гостем на Доброматче»
3сегодня, 06:45Фото
Губернатор Приморья о возможном матче «Адмирала» и «Сан-Диего» из АХЛ: «Спорт всегда был послом мира. Попрошу руководство клуба направить предложения»
2сегодня, 06:30
Джиошвили о том, что мог сказать Кушанашвили про его гол «Трактору»: «Возможно, что хоккей придумали в Грузии. Он любит ненормативную лексику, здорово выражает эмоции»
сегодня, 05:55