«УЕФА участвует в геноциде, нормализуя действия Израиля. Выгоните их немедленно». Фанаты «Селтика» поддержали Палестину на матче с «Брагой» в ЛЕ

Фанаты «Селтика» обвини УЕФА в соучастии в геноциде в Газе.

Перед матчем общего этапа Лиги Европы «Селтик» – «Брага » (0:2) болельщики шотландцев провели акцию протеста против политики Израиля и Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщает The Scottish Sun.

Ультрас из Green Brigade растянули на «Селтик Парк » несколько текстовых баннеров, которые сложились в одно заявление: «УЕФА участвует в геноциде, нормализуя действия Израиля. Выгоните их немедленно».

Ожидается, что УЕФА накажет клуб за поведение фанатов.

Напомним, что болельщики «Селтика» на протяжении многих лет неоднократно высказывали поддержку Палестине во время матчей еврокубков. Например, в домашнем матче Лиги чемпионов-2024/25 с «Баварией» на стадионе вывесили баннер «Покажите Израилю красную карточку». В игре в Мюнхене заметили баннер с надписью «Покажите сионизму красную карточку». Были и другие акции.

Ранее стало известно , что УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля на фоне мирного плана президента США Дональда Трампа.