  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «УЕФА участвует в геноциде, нормализуя действия Израиля. Выгоните их немедленно». Фанаты «Селтика» поддержали Палестину на матче с «Брагой» в ЛЕ
25

«УЕФА участвует в геноциде, нормализуя действия Израиля. Выгоните их немедленно». Фанаты «Селтика» поддержали Палестину на матче с «Брагой» в ЛЕ

Фанаты «Селтика» обвини УЕФА в соучастии в геноциде в Газе.

Перед матчем общего этапа Лиги Европы «Селтик» – «Брага» (0:2) болельщики шотландцев провели акцию протеста против политики Израиля и Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщает The Scottish Sun.

Ультрас из Green Brigade растянули на «Селтик Парк» несколько текстовых баннеров, которые сложились в одно заявление: «УЕФА участвует в геноциде, нормализуя действия Израиля. Выгоните их немедленно».

Ожидается, что УЕФА накажет клуб за поведение фанатов.

Напомним, что болельщики «Селтика» на протяжении многих лет неоднократно высказывали поддержку Палестине во время матчей еврокубков. Например, в домашнем матче Лиги чемпионов-2024/25 с «Баварией» на стадионе вывесили баннер «Покажите Израилю красную карточку». В игре в Мюнхене заметили баннер с надписью «Покажите сионизму красную карточку». Были и другие акции.

Ранее стало известно, что УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля на фоне мирного плана президента США Дональда Трампа.

Опубликовал: Игорь Новиков
logoСелтик
logoЛига Европы УЕФА
Политика
logoБрага
logoсборная Израиля по футболу
Селтик Парк
logoвысшая лига Израиль
logoУЕФА
болельщики
высшая лига Палестина
logoСборная Палестины по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Сельте» в гостях, «Фенербахче» победил «Ниццу», «Фейеноорд» уступил «Астон Вилле»
83вчера, 20:57
Совет ФИФА не обсуждал возможное отстранение Израиля. Санкций в отношении израильских команд не будет, вероятнее всего (As)
136вчера, 18:40
Инфантино о конфликте Израиля и Палестины: «ФИФА не может решить геополитические проблемы. Но мы стремимся использовать силу футбола для объединения в разобщенном мире»
69вчера, 14:19
Генсек РФС о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов. Россию отстранили, а остальные страны, находящиеся в такой же ситуации – нет. Поэтому нас надо вернуть»
471 октября, 17:33
Баннеры «Человечество потеряло совесть в Газе», «Геноцид в Палестине», «Дайте пожить детям Газы» вывесили фанаты «Галатасарая» на матче с «Ливерпулем»
1491 октября, 10:33Фото
Главные новости
Рэшфорд, Кейн, Сака, Райс, Лофтус-Чик вызваны в сборную Англии на матчи с Уэльсом и Латвией, Беллингем и Фоден – нет
114 минут назад
Генсек РФС: «Дегтярев вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс»
617 минут назад
Чистяков будет судить матч ЦСКА – «Спартак», Левников назначен на игру «Динамо» и «Локомотива»
729 минут назад
Бувач может покинуть «Динамо» («СЭ»)
2341 минуту назад
Игорь Дивеев: «Читаю Виктора Пелевина – Transhumanism, iPhuck, «Непобедимое солнце». Интересно читать, погружаюсь в книги»
756 минут назад
Юран о баннере фанатов «Штурма» с его изображением: «Дорогого стоит. Не ожидал, что в честь российского игрока могут сделать баннер. Политика сейчас влияет на спорт»
25сегодня, 08:32
Чемпионат Англии. «Борнмут» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
6сегодня, 08:24
Генсек РФС о wild card на ЧМ-2026 для России: «Есть все аргументы. Наше отстранение незаконно, почему бы в качестве жеста примирения не допустить нас? Это было бы справедливо»
84сегодня, 08:12
У «Наполи» самая возрастная команда в топ-5 лиг, «Интер» – 3-й. «ПСЖ» – 2-й среди самых молодых, «Челси» – 4-й (CIES)
37сегодня, 07:14
ФИФА представила трехцветный мяч ЧМ-2026 «Трионда», символизирующий США, Мексику и Канаду
48сегодня, 06:40Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Кельн», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу
2 минуты назад
Александр Мостовой: «У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак» – особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. В дерби ЦСКА будет ничья, скорее всего, либо кто-то выиграет в один мяч»
34 минуты назад
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
32 минуты назад
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
сегодня, 08:36
Жедсон о ЦСКА: «Неважно, с кем «Спартак» играет. Все команды нужно уважать одинаково. Дерби – важный матч, но важны вообще все игры»
5сегодня, 08:15
Харри Кейн: «Самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Любимый гол – с центра поля за «Баварию»
13сегодня, 07:57
Сборная Каталонии планирует сыграть с Палестиной. Матч может пройти в ноябре на стадионе, где сейчас играет «Барса»
13сегодня, 07:43
Экс-вице-президент федерации Казахстана: «Визит «Реала» показал стране, ради чего мы когда-то прокладывали дорогу в Европу. В Алматы впервые зазвучал гимн Лиги чемпионов»
17сегодня, 07:26
«Многие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Чемпионат РФ достаточно сильный». Бистрович об РПЛ
4сегодня, 06:52
«Зенит» о восстановлении Жерсона: «Он уже фрагментарно тренируется с командой»
19сегодня, 06:19