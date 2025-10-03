Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев – в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией

Объявлен состав сборной России на ближайшие матчи.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал итоговый состав команды на октябрьский сбор, в рамках которого россияне сыграют со сборными Ирана и Боливии . BetBoom товарищеские игры пройдут 10 и 14 октября.

В итоговый состав вошли 30 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен », Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар »), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург);

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика », Калининград), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва);

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – «Динамо», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Константин Кучаев («Ростов», Ростов-на-Дону);

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Динамо», Москва).