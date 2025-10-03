Разин о Кузнецове: «Екатерина II запомнилась как распутница, но она присоединила Крым к Российской империи. Евгений останется в памяти или как обладатель Кубка Стэнли, или как алкоголик»
– Как вы решились взять Кузнецова?
– Была такая императрица Екатерина Великая. Ее все запомнили чем? Называйте вещи своими именами. Она ввела такое понятие, как фаворитизм. Она запомнилась как распутница. Но на самом деле она присоединила к Российской империи Крым, Новороссию, часть Кавказа.
Поэтому я сравнил бы Евгения с этим. Или он останется в памяти как чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, или, если называть вещи своими именами, как алкоголик. Хотя я не называю его алкоголиком, но это общественное мнение, от которого очень сложно избавиться.
Сейчас ему представился шанс доказать, что он действительно великий хоккеист. Это его решающий шанс. Он это понимает, осознает, я думаю», – сказал главный тренер «Металлурга» после победы над ЦСКА (3:1).