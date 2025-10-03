  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о Кузнецове: «Екатерина II запомнилась как распутница, но она присоединила Крым к Российской империи. Евгений останется в памяти или как обладатель Кубка Стэнли, или как алкоголик»
21

Разин о Кузнецове: «Екатерина II запомнилась как распутница, но она присоединила Крым к Российской империи. Евгений останется в памяти или как обладатель Кубка Стэнли, или как алкоголик»

Андрей Разин объяснил подписание Евгения Кузнецова на примере Екатерины II.

– Как вы решились взять Кузнецова?

– Была такая императрица Екатерина Великая. Ее все запомнили чем? Называйте вещи своими именами. Она ввела такое понятие, как фаворитизм. Она запомнилась как распутница. Но на самом деле она присоединила к Российской империи Крым, Новороссию, часть Кавказа.

Поэтому я сравнил бы Евгения с этим. Или он останется в памяти как чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, или, если называть вещи своими именами, как алкоголик. Хотя я не называю его алкоголиком, но это общественное мнение, от которого очень сложно избавиться.

Сейчас ему представился шанс доказать, что он действительно великий хоккеист. Это его решающий шанс. Он это понимает, осознает, я думаю», – сказал главный тренер «Металлурга» после победы над ЦСКА (3:1). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
logoАндрей Разин
история
logoЦСКА
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoЕвгений Кузнецов
logoНХЛ
logoВашингтон
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей, сегодня – 1:3 от «Металлурга». Команда Никитина – 8-я на Западе
12сегодня, 18:54
Кузнецов о «Металлурге»: «Разин многое подпитал у Белоусова, думаю. Прекрасно понимаю, в какой клуб пришел, какие критерии, что можно, а что нельзя»
11сегодня, 13:14
Артюхин о Кузнецове в «Металлурге»: «Рад за Женю. Надеюсь, он осознал все моменты, которые с ним происходили, перестроился после Америки к русскому менталитету»
2вчера, 16:59
Главные новости
Ларионов о Голдобине против «Спартака»: «Если нет сердца, огня, один талант не поможет. Можно добиваться личных успехов, но перебороть себя, помочь команде – этих качеств пока не вижу»
510 минут назад
Кузнецов о Ткачеве: «Нравится мне как хоккеист. Всегда хотелось, чтобы кто-то делал передачи на пустые ворота, а я забивал побольше»
257 минут назад
Ларионов про 1:3 от «Спартака»: «СКА подкосила череда удалений. Можно бороться рублем, наказывать. Игроки должны чувствовать ответственность, нужно терпение»
14сегодня, 19:16
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» примет «Баффало», «Чикаго» – «Миннесоту», «Калгари» сыграет с «Виннипегом», «Эдмонтон» против «Ванкувера»
сегодня, 18:59
ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей, сегодня – 1:3 от «Металлурга». Команда Никитина – 8-я на Западе
12сегодня, 18:54
КХЛ. «Авангард» победил «Локомотив», СКА проиграл «Спартаку», «Торпедо» уступило «Северстали», «Металлург» был сильнее ЦСКА
511сегодня, 18:48
«Торпедо» проиграло «Северстали» – 3:5. У команды Исакова 4 поражения в 6 последних матчах
8сегодня, 18:31
СКА проиграл 3-й матч подряд, сегодня – 1:3 от «Спартака». Команда Ларионова – 7-я на Западе
39сегодня, 18:24
Хартли после 1:4 от «Авангарда»: «Локомотив» после 4-й шайбы больше смотрел хоккей, чем играл. Тяжелый выезд, третья игра после Минска и Астаны»
7сегодня, 18:01
Ги Буше о 4:1 с «Локомотивом»: «Авангард» играл грамотно. Если кто‑то пытается залезть нам под кожу, не теряем концентрацию. Единым кулаком идем к успеху»
21сегодня, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
ИИХФ сменила логотип – игрок на эмблеме выполнен в гендерно-нейтральном стиле, в название встроена шайба в движении, символизирующая энергетику хоккея
320 минут назадФото
Гатиятулин после 5:1 с «Амуром»: «Ак Барс» находит свою игру, будем прогрессировать. Перед матчем напоминали ребятам про долг перед болельщиками, они услышали»
146 минут назад
«Колорадо» забрал Соловьева с драфта отказов. У 25-летнего защитника 15 матчей в НХЛ за «Калгари»
1сегодня, 19:10
Сурин об удалении Радулова до конца игры с «Авангардом»: «Эмоции, будет посдержаннее. Учусь у него всему, набираюсь опыта. И сам хочу его зажигать своей энергией»
4сегодня, 18:40
Кузнецов посетил матч баскетбольного «Металлурга» с ЦСКА-2, сообщили в магнитогорском клубе: «Обещаем заглянуть с ответным визитом на хоккей!»
сегодня, 17:52Фото
ИИХФ представила Кубок европейских наций для 17 команд. Первый розыгрыш – в ноябре, декабре и феврале, не сыграют Швеция, Чехия, Финляндия, Швейцария
4сегодня, 17:22
Первак о Ротенберге: «Руководителем футбольного «Динамо» не представляю. Мальчик захотел поиграть в хоккей – поигрался. Тренерская работа не увенчалась ничем»
14сегодня, 15:34
Черкас о рекордном контракте Капризова: «Размер отражает мастерство. Сомнений в справедливости условий нет»
сегодня, 15:24
Леонид Вайсфельд: «Уровень исполнителей «Ак Барса» высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными»
1сегодня, 14:58
«Эдмонтон» договорился с тренером Кноблаухом о продлении контракта на несколько лет (TSN)
12сегодня, 13:56