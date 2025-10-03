  • Спортс
  • КХЛ. «Авангард» против «Локомотива», СКА в гостях у «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург»
КХЛ. «Авангард» против «Локомотива», СКА в гостях у «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург»

В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.

«Авангард» будет противостоять «Локомотиву», СКА проведет гостевой матч со «Спартаком», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
«Динамо» Минск лидирует в КХЛ по средней посещаемости в сентябре – 15 086 зрителей. «Авангард» – 2-й, СКА – 3-й, «Шанхай» – 6-й, «Ак Барс» – 10-й, «Металлург» – 15-й, «Динамо» – 17-е
451 октября, 11:25
В одной команде: 23 истории болельщиков КХЛ о любви к хоккею
23 сентября, 12:24Трибуна
ВидеоСпортс’’ совместно с Кинопоиском бесплатно покажет матчи Fonbet КХЛ
2911 сентября, 09:23
Главные новости
Рябыкин о «Локомотиве» при Хартли: «Наш штаб стремится к более агрессивному и атакующему хоккею. Риска в смене стиля нет, копия всегда хуже оригинала»
15 минут назад
Бучневич набрал 1+1 в матче с «Оттавой» на предсезонке. Форвард «Сент-Луиса» завершил игру с полезностью «+4»
56 минут назадВидео
Грицюк сделал ассист в выставочном матче с «Рейнджерс». У форварда «Нью-Джерси» 2+2 в 5 играх на предсезонке
сегодня, 04:22Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Бостону», «Тампа» забила 5 голов «Флориде», «Сент-Луис» разгромил «Оттаву»
16сегодня, 04:05
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
сегодня, 03:50Спецпроект
«Тампа» и «Флорида» набрали 186 минут штрафа в матче предсезонки. Было 4 драки и много стычек
4сегодня, 03:46Видео
Кучеров набрал 0+3 в матче с «Флоридой» на предсезонке и стал 2-й звездой. Он провел на льду 17:11, в том числе 10:02 – в большинстве
2сегодня, 03:34
Шабанов забил 1-й гол за «Айлендерс» – в матче с «Флайерс» на предсезонке. Ему ассистировал Цыплаков – в итоге 0+2 и звание 2-й звезды
1сегодня, 03:10Видео
Овечкин в 1-м матче предсезонки: 1 бросок, 3 хита, «минус 2» за 21:07 (7:54 – в большинстве) с «Бостоном»
2сегодня, 02:10
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 12 вопросов на хоккейную эрудицию
вчера, 22:30Тесты и игры
Последние новости
«Тампа» забрала вратаря Копли с драфта отказов «Лос-Анджелеса». В его активе 77 матчей в НХЛ
130 минут назад
Тарасов пропустил 5 шайб от «Тампы» в матче предсезонки. Вратарь «Флориды» отразил 28 из 33 бросков
1сегодня, 03:58
Мичков остался без очков в матче с «Айлендерс» на предсезонке. У него 1 бросок в створ и «минус 2» – худшая полезность в «Филадельфии» наряду с Зеграсом и Типпетом
сегодня, 03:22
Глава «Торпедо» о 2-м месте на Западе: «Спокойно оцениваем старт. Понимаем, что в некоторых победных матчах могла иначе сложиться картинка»
сегодня, 02:00
Кудашов о концовке матча с «Трактором»: «Она очень детская, не хочу выносить ее на публичное обсуждение. Надо было просто доиграть и удержать счет»
4вчера, 21:51
Михайлов о том, кем заменить сборную легионеров на КПК: «Можно сделать сборную КХЛ из российских хоккеистов. Иностранцев не приглашать»
5вчера, 21:43
Подъяпольский о 3:2 с «Трактором»: «Соскучился по игре, по болельщикам. Мне надо было хорошо войти и помочь «Динамо» выиграть»
1вчера, 21:33
Коромыслов о 2:3 от «Динамо»: «Рады, что спаслись, но нам нужны были 2 очка. По психологии это не ударит, все взрослые мужчины. Разберем ошибки и будем двигаться дальше»
вчера, 20:57
Десятков о том, что ему вручили руль ВАЗ после победы: «У меня первая машина – пикап на основе «четверки», а вторая – «семерка». Этот руль мне очень хорошо знаком»
вчера, 19:56
Ливо набрал очки в 5-м матче подряд. У форварда «Трактора» 4+10 в 9 играх сезона
2вчера, 19:46