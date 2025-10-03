КХЛ. «Авангард» против «Локомотива», СКА в гостях у «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург»
В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.
«Авангард» будет противостоять «Локомотиву», СКА проведет гостевой матч со «Спартаком», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург».
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
