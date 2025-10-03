  • Спортс
21

ФИФА представила трехцветный мяч ЧМ-2026 «Трионда», символизирующий США, Мексику и Канаду

ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026 от adidas.

Дизайн мяча Trionda (переводится с испанского как «три волны») выполнен в красно-зелено-синей цветовой гамме, символизирующей тот факт, что впервые три страны-хозяйки — Канада, Мексика и США — объединяются для проведения чемпионата мира.

Мяч украшен символикой каждой страны-хозяйки: кленовый лист – Канада, орел – Мексика, звезда – США.

