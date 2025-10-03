ФИФА представила трехцветный мяч ЧМ-2026 «Трионда», символизирующий США, Мексику и Канаду
ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026 от adidas.
Дизайн мяча Trionda (переводится с испанского как «три волны») выполнен в красно-зелено-синей цветовой гамме, символизирующей тот факт, что впервые три страны-хозяйки — Канада, Мексика и США — объединяются для проведения чемпионата мира.
Мяч украшен символикой каждой страны-хозяйки: кленовый лист – Канада, орел – Мексика, звезда – США.
Фото:dcnewsnow.com
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ФИФА
