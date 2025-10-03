  • Спортс
  • Владимир Пономарев: «Давайте выкинем всех иностранцев к чертовой матери! Выходцы из какой-нибудь поганой африканской республики футбол-то не видели, только с дерева слезли и играют»
Владимир Пономарев: «Давайте выкинем всех иностранцев к чертовой матери! Выходцы из какой-нибудь поганой африканской республики футбол-то не видели, только с дерева слезли и играют»

Владимир Пономарев призвал избавиться от всех легионеров в чемпионате России.

«Давайте выкинем всех иностранцев к чертовой матери! Объявить форс-мажор и не платить им деньги. Пускай катятся на все четыре стороны.

Пускай потом этим ФИФА и УЕФА занимаются, платят им деньги. Но это никто не будет делать пока у нас самый верх не включится. Министр [спорта РФ Михаил Дегтярев] даже не решит этот вопрос, но хотя бы пять легионеров на поле – это уже лучше.

Выживет наш чемпионат без этих иностранцев. Раньше же справлялись как-то. Когда у нас легионеров не было, мы до полуфинала чемпионата мира доходили, а наши футболисты выступали за сборные мира и Европы.

Сейчас наших кого-то бы поставили в сборную мира? Говорили, что иностранцы придут, наши будут перенимать их опыт. Ни фига! Есть выходцы из какой-нибудь поганой африканской республики, он футбол-то не видел, только с дерева слез, а вдруг выходит и играет.

У российских ребят тоже есть природные качества, чтобы играть. Не верю, что у нас интересных ребят нет», – заявил бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Пономарев.

Источник: «Советский спорт»
