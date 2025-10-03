  • Спортс
  • Гран-при Сингапура-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Аджар – 2-й, Ферстаппен – 3-й
10

Гран-при Сингапура-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Аджар – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Пиастри опередил Аджара и Ферстаппена во второй тренировке в Сингапуре.

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

3 октября 2025 года

2-я практика

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.30,714 (19 кругов)

2. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,132 (19)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,143 (19)

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,163 (19)

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,483 (18)

6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,508 (18)

7. Эстебан Окон («Хаас») +0,584 (19)

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,585 (20)

9. Шарль Леклер («Феррари») +0,752 (18)

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,777 (17)

11. Юки Цунода («Ред Булл») +0,994 (18)

12. Оливер Бермэн («Хаас») +0,997 (18)

13. Алекс Албон («Уильямс») +1,346 (19)

14. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,355 (19)

15. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,605 (19)

16. Пьер Гасли («Альпин») +1,744 (20)

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,931 (10)

18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,005 (18)

19. Франко Колапинто («Альпин») +2,425 (20)

20. Джордж Расселл («Мерседес») +2,517 (6)

Лоусон врезался в стену и потерял шину, вызвав красные флаги в практике в Сингапуре

Расселл врезался в барьеры, 2-я практика в Сингапуре прервана красными флагами

Гран-при Сингапура-2025. 1-я практика. Алонсо – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

