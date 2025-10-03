Гран-при Сингапура-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Аджар – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Марина-Бэй, Сингапур
3 октября 2025 года
2-я практика
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.30,714 (19 кругов)
2. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,132 (19)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,143 (19)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,163 (19)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,483 (18)
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,508 (18)
7. Эстебан Окон («Хаас») +0,584 (19)
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,585 (20)
9. Шарль Леклер («Феррари») +0,752 (18)
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,777 (17)
11. Юки Цунода («Ред Булл») +0,994 (18)
12. Оливер Бермэн («Хаас») +0,997 (18)
13. Алекс Албон («Уильямс») +1,346 (19)
14. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,355 (19)
15. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,605 (19)
16. Пьер Гасли («Альпин») +1,744 (20)
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,931 (10)
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,005 (18)
19. Франко Колапинто («Альпин») +2,425 (20)
20. Джордж Расселл («Мерседес») +2,517 (6)
Лоусон врезался в стену и потерял шину, вызвав красные флаги в практике в Сингапуре
Расселл врезался в барьеры, 2-я практика в Сингапуре прервана красными флагами
Гран-при Сингапура-2025. 1-я практика. Алонсо – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й