СКА может уволить Ларионова в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста» («СЭ»)

СКА может уволить Игоря Ларионова с поста главного тренера.

В пятницу петербургский клуб проиграл «Спартаку » (1:3) в матче Fonbet КХЛ. Это третье поражение СКА подряд, команда набрала 12 очков в 11 играх и занимает 7-е место на Западе.

Как информирует «Спорт-Экспресс», Игорь Ларионов покинуть пост главного тренера СКА в случае поражений в двух предстоящих матчах.

6 октября петербуржцы отправятся на выезд к «Локомотиву » в Ярославль, 8 октября сыграют с «Автомобилистом » в Екатеринбурге.