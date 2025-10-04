СКА может уволить Ларионова в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста» («СЭ»)
СКА может уволить Игоря Ларионова с поста главного тренера.
В пятницу петербургский клуб проиграл «Спартаку» (1:3) в матче Fonbet КХЛ. Это третье поражение СКА подряд, команда набрала 12 очков в 11 играх и занимает 7-е место на Западе.
Как информирует «Спорт-Экспресс», Игорь Ларионов покинуть пост главного тренера СКА в случае поражений в двух предстоящих матчах.
6 октября петербуржцы отправятся на выезд к «Локомотиву» в Ярославль, 8 октября сыграют с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.
