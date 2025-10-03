  • Спортс
«Авангард» выиграл 9 из 10 последних матчей, сегодня – 4:1 с «Локомотивом». Команда Ги Буше лидирует в лиге на данный момент

«Авангард» выиграл 9 из 10 последних матчей Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Ги Буше одержала победу над «Локомотивом» (4:1) в домашней игре. 

Таким образом, за 10 матчей «Авангард» проиграл только «Трактору» (1:5) на выезде. На данный момент омский клуб занимает 1-е место в лиге и в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 11 встречах. 

«Локомотив» проиграл 2 из 5 последних матчей. У команды Боба Хартли 18 очков в 12 играх и первое место на Западе. 

