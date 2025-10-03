СКА проиграл 3-й матч подряд, сегодня – 1:3 от «Спартака». Команда Ларионова – 7-я на Западе
СКА потерпел 3 поражения подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларионова уступила «Спартаку» в выездном матче со счетом 1:3.
Это третье поражение СКА подряд. У петербургского клуба 12 очков после 11 матчей и 7-е место в таблице Западной конференции.
За последние 5 матчей армейцы одержали лишь одну победу – над «Сочи» (4:2).
«Спартак» выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Алексея Жамнова набрала 13 баллов в 11 играх и идет 4-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
