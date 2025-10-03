  • Спортс
  Сборная Испании удивлена новостью о травме Ямаля. Вчера «Барса» не упоминала о проблеме, сообщив, что вингер должен сыграть с «Севильей» (Marca)
25

Сборная Испании удивлена новостью о травме Ямаля. Вчера «Барса» не упоминала о проблеме, сообщив, что вингер должен сыграть с «Севильей» (Marca)

В сборной Испании были удивлены новостью о травме Ламина Ямаля.

Сегодня стало известно, что вингер «Барселоны» вновь испытывает дискомфорт в паху, из-за чего пропустит 2-3 недели. Ранее он пропустил несколько матчей в сентября из-за той же проблемы. 

По данным Marca, последний контакт между «Барсой» и Федерацией футбола Испании перед объявлением списка вызванных в сборную игроков состоялся в четверг днем, и в нем не упоминалось ни о каких травмах, которые могли бы вывести игрока из строя на 2-3 недели.

Клуб лишь сообщил, что футболист закончил матч с «ПСЖ» (1:2) очень усталым и испытывал дискомфорт, однако уточнил, что по планам он сможет сыграть с «Севильей» 5 октября. Получив эту информацию, национальная сборная решила вызвать игрока.

Медицинское заключение, опубликованное «Барселоной» в пятницу, после того, как Луис де ла Фуэнте уже объявил состав команды, вызвало недоумение в сборной. Отмечается, что если бы оно было получено утром, или если бы медицинское заключение накануне указывало на то, что Ямаль не сможет сыграть в Севилье, его бы не вызвали.

Напомним, в сентябре тренер «блауграны» Ханси Флик заявил: «Ламин играл в сборной с болью. Следует больше заботиться о футболистах».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoСборная Испании по футболу
logoЛа Лига
Федерация футбола Испании
logoтравмы
logoЗдоровье
logoСевилья
logoЛуис де ла Фуэнте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
