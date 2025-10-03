Президента КХЛ Морозова внесли в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»
Президента КХЛ Алексея Морозова внесли в базу «Миротворца».
Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные на сайте украинского ресурса.
Руководитель Фонбет Чемпионата КХЛ попал в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции».
Морозов занимает пост президента КХЛ с февраля 2020 года.
Ранее он играл за «Питтсбург», «Ак Барс» и ЦСКА. Морозов является серебряным призером Олимпиады 1998 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009). В составе «Ак Барса» он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010).
Ранее Морозов был награжден орденом Дружбы (2024) и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009).
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
