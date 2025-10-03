  • Спортс
  • «Крылья Советов»: «75-летний Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру. Он уже провел первую тренировку и отправится с командой на матч с «Рубином»
«Крылья Советов» заключили пожизненный контракт с 75-летним футболистом.

«75-летний полузащитник Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру в составе «Крыльев Советов». Футболист будет выступать под 75 номером. Он уже провел свою первую тренировку, а также отправится вместе с командой на матч с «Рубином».

Валерьян Владимирович – воспитанник куйбышевского футбола. Дебют в основном составе «Крыльев Советов» состоялся в возрасте 18 лет в матче против ташкентского «Пахтакора». За команду он провел 413 игр и забил 49 мячей. Первый гол Панфилов оформил 7 июля 1970 года в Ярославле в ворота «Шинника».

Сегодня Валерьян Владимирович продолжает активно работать на благо клуба: он является членом совета директоров и возглавляет отдел по работе с ветеранами «Крыльев».

В активе Панфилова есть и выступления за сборную РСФСР. За успешную игру на Спартакиаде народов СССР он был удостоен звания мастера спорта.

Валерьян Владимирович подписал пожизненный контракт с нашим клубом», – говорится в телеграм-канале «Крыльев».

Отметим, что сегодня Панфилову исполнилось 75 лет.

Фото: t.me/fckssamara_official

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
