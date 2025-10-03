  • Спортс
  • Гран-при Сингапура-2025. 1-я практика. Алонсо – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й
6

Гран-при Сингапура-2025. 1-я практика. Алонсо – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Алонсо стал быстрейшим в первой тренировке в Сингапуре.

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

3 октября 2025 года

1-я практика

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1.31,116 (23 круга)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,150 (25)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,276 (24)

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,364 (23)

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,365 (25)

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,582 (22)

7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,639 (28)

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,696 (27)

9. Юки Цунода («Ред Булл») +0,744 (25)

10. Эстебан Окон («Хаас») +1,012 (24)

11. Джордж Расселл («Мерседес») +1,023 (22)

12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,199 (29)

13. Пьер Гасли («Альпин») +1,262 (26)

14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,283 (24)

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,345 (27)

16. Оливер Бермэн («Хаас») +1,422 (25)

17. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,495 (27)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,918 (18)

19. Франко Колапинто («Альпин») +2,208 (26)

20. Алекс Албон («Уильямс») – не показал времени (2)

У Албона загорелись тормоза в 1-й практике Гран-при Сингапура

Опубликовал: Михаил Ширяев
