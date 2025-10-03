  • Спортс
Кузнецов о переговорах с клубами НХЛ: «В «Питтсбурге» сразу сказали нет, другие команды были. Два дня назад у Бабаева на руках был контракт. Но я сильно хотел поиграть в КХЛ»

Евгений Кузнецов рассказал подробности переговоров с клубами НХЛ.

33-летний форвард стал игроком «Металлурга». При этом его агент Шуми Бабаев долго утверждал, что Кузнецов настроен вернуться в НХЛ, где ранее выступал за «Вашингтон» и «Каролину». 

– Был ли у вас реальный шанс получить контракт в НХЛ? Об этом так много говорили, что даже команды назывались: «Флорида», «Питтсбург»…

– Нет, варианта с «Питтсбургом» у меня не возникло – там сразу сказали нет. Но другие команды НХЛ были. В принципе у меня два дня назад имелась возможность, когда Шуми Бабаев имел контракт на руках. Но я очень сильно хотел поиграть в КХЛ еще хотя бы год.

– Почему?

– Потому что осталась недосказанность по моей игре с прошлого сезона [в СКА]. Много разговоров, вопросов ко мне. Поэтому я хочу поиграть здесь как минимум один сезон.

И не просто играть, а наслаждаться хоккеем, уделить ему все свое внимание. У меня только хоккей в голове, и в этом плане «Металлург» мне очень подходит, – сказал форвард магнитогорцев.  

Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось?

Кузнецов оказался в «Металлурге» – и это счастье

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
