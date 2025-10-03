  • Спортс
  • Организаторы Суперлиги предложили УЕФА изменить ЛЧ: делить клубы на две группы в зависимости от рейтинга на первом этапе и показывать матчи на бесплатной платформе (Mundo Deportivo)
Организаторы Суперлиги предложили УЕФА изменить ЛЧ: делить клубы на две группы в зависимости от рейтинга на первом этапе и показывать матчи на бесплатной платформе (Mundo Deportivo)

Лига чемпионов может быть вновь реформирована по инициативе авторов Суперлиги.

Mundo Deportivo сообщает, что УЕФА, A22 (компания, организующая Суперлигу), и представители «Барселоны» и «Реал Мадрид» в последние восемь месяцев в полной секретности вели переговоры. С декабря стороны провели семь встреч, в том числе в офисах Союза европейских футбольных ассоциаций.

Фактически стороны сблизили позиции по вопросам эволюции текущей версии Лиги чемпионов, которая удовлетворила бы всех участников и предотвратила бы раскол.

Организаторы Суперлиги уже сделали УЕФА финальное предложение с двумя очень важными пунктами: создание глобальной бесплатной платформы для трансляции матчей по ТВ и формат, который копирует текущую ЛЧ, но с изменением, делающим ее более зрелищной.

Предлагается разделить всех участников Лиги чемпионов на две группы по 18 команд в зависимости от рейтинга УЕФА: более «сильные» клубы – в одной группе, более «слабые» – в другой. 8 клубов из первой группы, набравшие наибольшее количество очков, напрямую выходят в 1/8 финала, вторая восьмерка, а также сильнейшие 8 команд из второй группы встречаются в раунде плей-офф.

Таким образом, как ожидается, удастся поднять общий уровень матчей на первом этапе соревнования, а также дать клубам из второй – более «слабой» – группы шанс на победу в турнире.

Что касается трансляций матчей, организаторы Суперлиги предлагают использовать их платформу UNIFY – с рекламой в бесплатной версии и без нее в платной премиум-версии.

Mundo Deportivo утверждает, что отношения между УЕФА и остальными сторонами процесса значительно улучшились в последнее время и не имеют ничего общего с теми, что были прежде.

Запуск нового формата предлагается сделать в 2027 году, когда начнется новый цикл работы над продажей телевизионных прав.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
