«Все ободрали, все уничтожили. Это просто кошмар». Рудковская и Плющенко хотят купить и восстановить дачу Фаберже в Санкт-Петербурге

Рудковская и Плющенко хотят купить и восстановить дачу Фаберже в Петербурге.

Дача Фаберже находится в Выборгском районе Петербурга, в Парголово, рядом с Левашово, у пересечения Песочного и Выборгского шоссе. Здание, построенное в 1901–1902 годах, до революции называли «Малым Эрмитажем» из-за богатых коллекций искусства. Постройка имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, находится в полуразрушенном состоянии.

Необходимые вложения в восстановление здания Яна Рудковская предварительно оценивает в 400 миллионов рублей. Это объем инвестиций без учета покупки. Сейчас реставраторы по просьбе Рудковской и Плющенко будут детально рассчитывать стоимость работ.

«Я хотела ее посмотреть, приехать лично - и сделала это. В документах фотографии и описания более раннего периода: там она представлена в другом виде, поэтому, честно говоря, я сильно расстроилась. Дача находится действительно в очень тяжелом состоянии, я бы сказала, в критическом.

Из-за того, что кто-то пустил слух о сокровищах, там искали клад. И сейчас повреждены все стены, уничтожено просто всё. Есть только лестница мраморная, без балясин, только основание и ступени. И часть дома. Чуть-чуть в одном месте я нашла маленький кусочек лепки в голубой гостиной.

Все ободрали, все уничтожили. Это просто кошмар. Сердце кровью обливается. Но мы не отказались от этой идеи [купить дачу Фаберже]. Мы будем советоваться с реставраторами», – сказала Рудковская.

Семья хочет купить здание, чтобы организовать там бутик-отель и музей.

«Мы с Евгением вернули в Россию множество вещей, связанных с семьей Романовых, и создали большую коллекцию. Это вещи, которые до революции были в Зимнем дворце, в Царском Селе, в Гатчине, в Павловском дворце. До СВО мы очень много участвовали в аукционах. Эксперты оценивают уровень нашей коллекции как очень высокий. Есть вещи, аналогов которым нет в Эрмитаже.

В сохранившейся исторической части сделать пять-шесть номеров, в воссозданной - еще номеров двадцать. В здании все будет оформлено в духе того времени: дореволюционная Россия. Люди смогут приехать сюда на уик-энд или даже на неделю. Отдохнуть, погрузиться в историю, позаниматься спортом, погулять по парку. В России такого еще никто не сделал», – отметила Рудковская.