  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Все ободрали, все уничтожили. Это просто кошмар». Рудковская и Плющенко хотят купить и восстановить дачу Фаберже в Санкт-Петербурге
33

«Все ободрали, все уничтожили. Это просто кошмар». Рудковская и Плющенко хотят купить и восстановить дачу Фаберже в Санкт-Петербурге

Рудковская и Плющенко хотят купить и восстановить дачу Фаберже в Петербурге.

Дача Фаберже находится в Выборгском районе Петербурга, в Парголово, рядом с Левашово, у пересечения Песочного и Выборгского шоссе. Здание, построенное в 1901–1902 годах, до революции называли «Малым Эрмитажем» из-за богатых коллекций искусства. Постройка имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, находится в полуразрушенном состоянии.

Необходимые вложения в восстановление здания Яна Рудковская предварительно оценивает в 400 миллионов рублей. Это объем инвестиций без учета покупки. Сейчас реставраторы по просьбе Рудковской и Плющенко будут детально рассчитывать стоимость работ.

«Я хотела ее посмотреть, приехать лично - и сделала это. В документах фотографии и описания более раннего периода: там она представлена в другом виде, поэтому, честно говоря, я сильно расстроилась. Дача находится действительно в очень тяжелом состоянии, я бы сказала, в критическом.

Из-за того, что кто-то пустил слух о сокровищах, там искали клад. И сейчас повреждены все стены, уничтожено просто всё. Есть только лестница мраморная, без балясин, только основание и ступени. И часть дома. Чуть-чуть в одном месте я нашла маленький кусочек лепки в голубой гостиной.

Все ободрали, все уничтожили. Это просто кошмар. Сердце кровью обливается. Но мы не отказались от этой идеи [купить дачу Фаберже]. Мы будем советоваться с реставраторами», – сказала Рудковская.

Семья хочет купить здание, чтобы организовать там бутик-отель и музей.

«Мы с Евгением вернули в Россию множество вещей, связанных с семьей Романовых, и создали большую коллекцию. Это вещи, которые до революции были в Зимнем дворце, в Царском Селе, в Гатчине, в Павловском дворце. До СВО мы очень много участвовали в аукционах. Эксперты оценивают уровень нашей коллекции как очень высокий. Есть вещи, аналогов которым нет в Эрмитаже.

В сохранившейся исторической части сделать пять-шесть номеров, в воссозданной - еще номеров двадцать. В здании все будет оформлено в духе того времени: дореволюционная Россия. Люди смогут приехать сюда на уик-энд или даже на неделю. Отдохнуть, погрузиться в историю, позаниматься спортом, погулять по парку. В России такого еще никто не сделал», – отметила Рудковская.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Фонтанка
logoЯна Рудковская
деньги
logoЕвгений Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Костылевой: «Зачем Лене контракт, если Плющенко делает все, чтобы она была лучшей в стране? Лена обожает Евгения, он главный человек в ее жизни»
10924 сентября, 13:00
Мама Елены Костылевой об «Ангелах Плющенко»: «Тот контракт, который нам подсунули, где мы только должны, никто подписывать не будет»
24322 сентября, 15:14
Суета вокруг номера Костылевой: штаб Плющенко отрекся от дизайна платья, за дело взялась мама
9516 сентября, 11:21
Главные новости
Расписание мемориала Дениса Тена в Алматы: там выступят Дэвис и Смолкин, Шайдоров, Чха Чжун Хван и Браун
31сегодня, 06:11
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
сегодня, 06:11
Мемориал Дениса Тена. Дэвис и Смолкин, Несет и Маркелов, Фаббри и Айер выступят с ритм-танцами
8сегодня, 06:10
Гран-при среди юниоров. Ленгелова, Каназава, Ким Ю Чжэ, Дибберн, фон Фельтен выйдут на лед с произвольными программами
2сегодня, 06:10
Мемориал Дениса Тена. Шайдоров лидирует после короткой программы, Эгадзе – 2-й, Браун – 3-й
132вчера, 16:09
Плющенко показал, как Костылева прыгает тройной аксель: «Не верьте чатам и тем, кто в них по ночам пишет «Сказки Венского леса»
98вчера, 15:29Видео
Каори Сакамото: «Очевидно, что Петросян на Олимпиаде будет прыгать четверные, так что я буду готова»
123вчера, 15:19
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: контрольные прокаты-2025 – кто понравился, а кто вообще не зашел?
11вчера, 14:30
Татьяна Тарасова посетила Мемориал Дениса Тена
15вчера, 14:11Фото
Иоланда Чен: «Валиева умеет многое делать. Ей надо ментально вернуть веру в себя, уверенность и вес»
14вчера, 13:49
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Дениса Тена. Хэ Ин Ли, Скизас, Джозефин Ли, А Сон Ен, Чжу И представят произвольные программы
15сегодня, 06:10
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, Дерошер и Трэшер, Уильямс и Льюэр покажут произвольные программы
сегодня, 06:10
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис, Подгайная и Коваль, Сольдати и Тальябу покажут ритм-танцы
сегодня, 06:10
Гран-при среди юниоров. Нишино выиграл короткую программу, Чхве Ха Бин – 2-й, Эбихара – 3-й
2вчера, 20:37
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
11 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13