15

40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Леау, Феликс, Семеду, Нунеш тоже в списке

Стал известен состав Португалии на ближайшие матчи.

11 октября Португалия проведет домашний матч отбора на ЧМ-2026 против Ирландии, а 14 октября примет Венгрию.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Нелсон Семеду («Фенербахче»).

Полузащитники: Ренату Вейга («Вильярреал»), Жоау Пальинья («Тоттенхэм»), Жоау Невеш, Витинья (оба – «ПСЖ»), Рубен Невеш («Аль‑Хилаль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Матеуш Нунеш, Бернарду Силва (оба – «Манчестер Сити»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»).

Форварды: Педру Нету («Челси»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Рафаэл Леау («Милан»), Криштиану Роналду, Жоау Феликс (оба – «Аль-Наср»).

Опубликовано: Sports
Источник: сайт Федерации футбола Португалии
