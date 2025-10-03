Норрис и Леклер столкнулись на пит-лейн в Сингапуре

Норрис и Леклер столкнулись на пит-лейн.

Ландо Норрис («Макларен ») и Шарль Леклер («Феррари ») стали участниками неприятного инцидента, который произошел по ходу второй практики перед Гран-при Сингапура .

Между болидами произошел контакт в тот момент, когда Леклер выезжал на фаст-лейн из своего пит-бокса, а Норрис двигался по фаст-лейн к выезду на трассу. Норриса выпустили из боксов чуть раньше Леклера – сразу после того, как дирекция гонки дала команду о рестарте сессии.

В результате контакта Норрис, пытаясь избежать столкновения, незначительно повредил переднее антикрыло, задев стену, отделяющую пит-лейн от трассы.

Фото: соцсети «Формулы-1»

