  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак» – особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. В дерби ЦСКА будет ничья, скорее всего, либо кто-то выиграет в один мяч»
83

Александр Мостовой: «У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак» – особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. В дерби ЦСКА будет ничья, скорее всего, либо кто-то выиграет в один мяч»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби ЦСКА – «Спартак».

«Произойти может все что угодно. Обе команды в хорошем ментальном, психологическом и физическом состояниях.

У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак». Особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. А сейчас все вернулось на свои места, и «Спартак» уже среди лидеров.

ЦСКА играл тяжелый матч против «Локомотива», а «Спартак» вышел вторым составом, повалял дурака и все равно выиграл в Нижнем Новгороде. Физически они должны быть посвежее.

Скорее всего, будет ничья либо кто‑то выиграет в один мяч, как у нас последнее время и происходит», – сказал экс-полузащитник сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«У Моуринью везде давно не получается. Но он на одних неустойках заработал больше 100 млн евро. Хороший бизнес открыл со своими агентами». Мостовой о португальце
361 октября, 14:25
Александр Мостовой: «Сафонов, сидя на лавке, выиграл четыре трофея. Многие играют всю жизнь и ничего не выигрывают. Правильно сделал, что уехал в один из сильнейших клубов Европы»
421 октября, 02:42
Мостовой про «Балтику»: «У Талалаева все время оправдания, однако их никто не будет ругать – и так прыгнули выше головы. Молодцы, что шли в тройке, но все встает на свои места»
1130 сентября, 22:30
Мостовой о «Спартаке»: «Если сейчас обыграют ЦСКА, что тогда будут про Станковича говорить? Псевдоэксперты иногда такой бред несут. Всегда слушайте Мостового!»
3530 сентября, 14:40
Главные новости
Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев – в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
3320 минут назад
Генсек РФС о бане России: «Вопрос возвращения все чаще возникает. Многие страны меняют позицию и допускают возможность как допуска РФ, так и игры с нами»
628 минут назад
«Крылья Советов»: «75-летний Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру. Он уже провел первую тренировку и отправится с командой на матч с «Рубином»
2843 минуты назадФото
Игорь Дивеев: «Спартак» – главный соперник ЦСКА. Каждый сезон должен быть таким, чтобы они были ниже. Тогда на 50% задача выполнена»
3350 минут назад
Каррера не приедет на прощальный матч Глушакова: «Если бы у меня было свободное время, я прилетел бы»
22сегодня, 10:05
Получить подарок за вопрос? Не проблема. Залетайте на AMA-сессию со Спортсом’’ в Сетку!
сегодня, 10:00Вакансия
Ямаль, Хейсен, Педри, Родри, Кукурелья, Баэна, Гримальдо – в составе сборной Испании на матчи с Грузией и Болгарией
14сегодня, 09:59
Рэшфорд, Кейн, Сака, Райс, Лофтус-Чик вызваны в сборную Англии на матчи с Уэльсом и Латвией, Беллингем и Фоден – нет
20сегодня, 09:25
Генсек РФС: «Дегтярев вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс»
31сегодня, 09:22
Чистяков будет судить матч ЦСКА – «Спартак», Левников назначен на игру «Динамо» и «Локомотива»
18сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Юрист Писарского обратился в прокуратуру по делу об отстранении игрока: «Мы будем действовать и бороться до конца в рамках имеющихся у нас по закону прав»
225 минут назад
Бентанкур продлил контракт с «Тоттенхэмом»: «Мы хотим взять еще больше трофеев»
536 минут назад
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
357 минут назад
Агент Тикнизяна о гражданстве Сербии спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»: «Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером»
1сегодня, 09:55
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Кельн», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу
сегодня, 09:37
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
сегодня, 09:07
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
1сегодня, 08:36
Жедсон о ЦСКА: «Неважно, с кем «Спартак» играет. Все команды нужно уважать одинаково. Дерби – важный матч, но важны вообще все игры»
6сегодня, 08:15
Харри Кейн: «Самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Любимый гол – с центра поля за «Баварию»
13сегодня, 07:57
Сборная Каталонии планирует сыграть с Палестиной. Матч может пройти в ноябре на стадионе, где сейчас играет «Барса»
15сегодня, 07:43