Александр Мостовой: «У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак» – особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. В дерби ЦСКА будет ничья, скорее всего, либо кто-то выиграет в один мяч»
Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби ЦСКА – «Спартак».
«Произойти может все что угодно. Обе команды в хорошем ментальном, психологическом и физическом состояниях.
У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак». Особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. А сейчас все вернулось на свои места, и «Спартак» уже среди лидеров.
ЦСКА играл тяжелый матч против «Локомотива», а «Спартак» вышел вторым составом, повалял дурака и все равно выиграл в Нижнем Новгороде. Физически они должны быть посвежее.
Скорее всего, будет ничья либо кто‑то выиграет в один мяч, как у нас последнее время и происходит», – сказал экс-полузащитник сборной России.
