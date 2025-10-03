Александр Мостовой: «У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак» – особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. В дерби ЦСКА будет ничья, скорее всего, либо кто-то выиграет в один мяч»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби ЦСКА – «Спартак».

«Произойти может все что угодно. Обе команды в хорошем ментальном, психологическом и физическом состояниях.

У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак». Особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. А сейчас все вернулось на свои места, и «Спартак» уже среди лидеров.

ЦСКА играл тяжелый матч против «Локомотива», а «Спартак » вышел вторым составом, повалял дурака и все равно выиграл в Нижнем Новгороде. Физически они должны быть посвежее.

Скорее всего, будет ничья либо кто‑то выиграет в один мяч, как у нас последнее время и происходит», – сказал экс-полузащитник сборной России.