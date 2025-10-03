  • Спортс
  • Генсек РФС о wild card на ЧМ-2026 для России: «Есть все аргументы. Наше отстранение незаконно, почему бы в качестве жеста примирения не допустить нас? Это было бы справедливо»
84

Генсек РФС о wild card на ЧМ-2026 для России: «Есть все аргументы. Наше отстранение незаконно, почему бы в качестве жеста примирения не допустить нас? Это было бы справедливо»

В РФС оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2026 с помощью wild card.

– Вы высказывались о возможности получения Россией wild card на ЧМ-2026. Это достаточно оптимистичный сценарий, на чем он основан

– Рассуждаю с точки зрения теории. И с точки зрения того, что это было бы здорово. Есть все аргументы, почему это можно сделать.

Мы считаем, что наше отстранение незаконно, сборной не дали возможности отобраться в спортивной борьбе. Почему бы в качестве жеста примирения не допустить такой шаг? Понятно, что это было бы в высшей степени справедливо, хотя, мы понимаем, что скорее всего этого не произойдет.

– Вы поднимали этот вопрос по предоставлению wild card?

– Могу сказать так: администрации ФИФА и УЕФА очень плотно следят за международной повесткой, вплоть до слухов.

И каждый раз, когда возникает, скажем так, потепление – увеличение частоты контактов между нами и другими странами, понимаем, о ком говорим прежде всего, там надеются, что им будет дан, условно, зеленый свет, чтобы нас максимально быстро вернуть в соревнования, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин может посетить чемпионат мира, если его пригласит президент США Дональд Трамп. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
