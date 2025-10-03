Евролига. «Жальгирис» примет «Фенербахче», «Барселона» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи
Сегодня, 3 октября, пройдут 7 матчей регулярного сезона Евролиги.
«Панатинаикос» примет «Барселону», «Фенербахче» в гостях сыграет с «Жальгирисом».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 1-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Виртус Италия – 1-0, Дубай ОАЭ – 1-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Фенербахче Турция – 1-0, Валенсия Испания – 1-0, Милан Италия – 1-1, Партизан Сербия – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Реал Испания – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Виллербан Франция – 0-1, Париж Франция – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Баскония Испания – 0-1, Маккаби Тель-Авив Израиль – 0-1, Монако – 0-1, Црвена Звезда Сербия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто лучший американский игрок в НБА?1800 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости