Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза в главном событии PFL Champions Series 3

3 октября в Дубае (ОАЭ) состоялся турнир PFL Champions Series 3. В главном событии ивента прошел поединок за титул чемпиона легкого веса между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом .

Нурмагомедов победил единогласным решением судей (50-45; 49-46; 48-47).

Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между Нурмагомедовым и Хьюзом состоялся в январе – тогда россиянин победил решением большинства судей.

Усман Нурмагомедов: «Я даже не представляю, как я могу проиграть Хьюзу в реванше»

Усман – принц клана Нурмагомедовых. И в этом его проблема