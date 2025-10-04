Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза в главном событии PFL Champions Series 3
3 октября в Дубае (ОАЭ) состоялся турнир PFL Champions Series 3. В главном событии ивента прошел поединок за титул чемпиона легкого веса между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом.
Нурмагомедов победил единогласным решением судей (50-45; 49-46; 48-47).
Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между Нурмагомедовым и Хьюзом состоялся в январе – тогда россиянин победил решением большинства судей.
Усман Нурмагомедов: «Я даже не представляю, как я могу проиграть Хьюзу в реванше»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
