Роман Павлюченко: «Зенит» любят только в Питере, а «Спартак» – в любом городе России. Матч ЦСКА и «Спартака» – самый главный в нашей стране»

Роман Павлюченко заявил, что «Зенит» любят в одном городе, а «Спартак» – везде.

«Матч «Спартак» – ЦСКА остается принципиальнее, отношение болельщиков этих клубов – это вражда, она была и будет. Самый главный матч в нашей стране – это, конечно, ЦСКА – «Спартак».

«Зенит » любят только в Питере, а «Спартак » – в любом городе нашей страны, команда считается народной, о чем тут вообще можно говорить, матч с ЦСКА будет смотреть вся страна, эту игру все ждут», – сказал бывший форвард «Спартака» и сборной России Павлюченко.

ЦСКА 5 октября примет «Спартак» в рамках 11-го тура Мир РПЛ.