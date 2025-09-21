Спортивный директор «Ростова» Рыскин похудел на 82 кг: «Диета и спорт»
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что похудел на 82 кг.
– Знакомый нам обоим Андрей Червиченко хвастается своим похудением на 60 кг. На сколько кг похудели вы?
– На 82 кг.
– Как это удалось?
– Диета и спорт, – сказал 51-летний Рыскин.
Алексей занимает свою должность с 2017 года.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости