Спортивный директор «Ростова» Рыскин похудел на 82 кг: «Диета и спорт»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что похудел на 82 кг.

– Знакомый нам обоим Андрей Червиченко хвастается своим похудением на 60 кг. На сколько кг похудели вы?

– На 82 кг.

– Как это удалось?

– Диета и спорт, – сказал 51-летний Рыскин.

Алексей занимает свою должность с 2017 года.