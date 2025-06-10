Президент «Ростова» Арутюнянц и спортивный директор Рыскин останутся на своих постах в клубе («Чемпионат»)

«Ростов» не планирует смену руководства перед новым сезоном.

Ранее появлялась информация, что клуб покинут президент Арташес Арутюнянц, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков.

По данным «Чемпионата», Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин, ранее публично заявивший о намерении покинуть «Ростов », продолжат занимать свои посты. Менеджеры продолжат принимать ключевые решения и полностью руководить спортивной составляющей и комплектованием команды.

В минувшем сезоне «Ростов» занял 8-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 39 очков в 30 турах, а также вышел в Суперфинал FONBET Кубка России, где уступил ЦСКА по пенальти.