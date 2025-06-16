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Арутюнянц и Рыскин остались в «Ростове»: «Продолжаем принимать ключевые решения в спортивной части деятельности клуба»

Арташес Арутюнянц заявил, что продолжит работу в «Ростове».

По ходу прошлого сезона в прессе появлялись сообщения о возможных изменения в руководстве клуба.

– Расскажите подробно, что происходило внутри клуба во второй части сезона? Имели ли все эти слухи какую-то почву под собой?

– Внутри клуба была обычная рабочая обстановка – все были сконцентрированы только на футболе. Слухов действительно было много, но мы на них не обращаем внимания.

Самое важное – команда и болельщики были едины. Особенно показательным был Суперфинал Кубка России – огромное количество болельщиков проделали сложный путь, чтобы поддержать команду в такой важный момент.

– Вы остаетесь президентом «Ростова», а Алексей Рыскин – спортивным директором?

– Да. Я и Алексей Анатольевич продолжаем принимать ключевые решения в спортивной части деятельности клуба.

– То есть управление неспортивной деятельностью клуба будет за генеральным директором?

– Нужно четко понимать, как устроен процесс управления клубом. 51% акций клуба принадлежат Правительству Ростовской области, 49% - ООО «Лернако».

Президент – это должность на общественных началах, которую назначает совет директоров клуба. Основной орган, принимающий ключевые решения, – это совет директоров, который состоит из шести членов.

Совет директоров избирается собранием акционеров. Таким образом, даже если предположить, что самой должности «президент клуба» не будет существовать, это никак не влияет на право акционера управлять обществом через совет директоров.

Генеральный директор – это должность, ответственная за ведение операционной деятельности клуба, его финансово-хозяйственную часть. Он является подотчетным лицом совету директоров. Именно совет директоров принимает ключевые решения.

Для болельщиков важно, чтобы любимая команда достойно выступала в чемпионате и Кубке России.

Для этого необходимо создать условия для стабильной работы тренерского штаба, административного персонала команды, медицинского штаба и других людей, принимающих непосредственное участие в жизни команды.

Без стабильной и качественной работы этих специалистов команда не сможет показывать достойные результаты, – сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Арташес Арутюнянц
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