Директор «Ростова» о жеребьевке Кубка: «Разочарованы – вместо популяризации турнира получили недоверие и негативные высказывания. Также не пошли навстречу клубам со сложной логистикой»

В «Ростове» остались недовольны жеребьевкой Фонбет Кубка России.

Команда Джонатана Альбы в группе C сыграет со «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

Ранее московское «Динамо» сделало официальное заявление с критикой непрозрачности жеребьевки. Сообщалось, что она была показана в записи и в ней не приняли участие представители клубов. Сразу несколько клубов планируют опротестовать результаты .

«Жеребьевкой разочарованы: вместо популяризации турнира получили недоверие и негативные высказывания.

Хочу также отметить, что мы совместно с «Краснодаром » обращались в РФС по вопросу снятия запрета на участие наших клубов в одной группе Кубка России, чтобы у «Ростова» и «Краснодара» был шанс оказаться в одной четверке группового этапа турнира.

К сожалению, наша просьба не была услышана, хотя это именно тот случай, когда организатор мог пойти навстречу клубам со сложной логистикой», – заявил спортивный директор «Ростова » Алексей Рыскин.

«Динамо» злится, что жеребьевку Кубка показали в записи – в РФС оскорблены. Откуда скандал на ровном месте?