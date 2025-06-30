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Директор «Ростова» о жеребьевке Кубка: «Разочарованы – вместо популяризации турнира получили недоверие и негативные высказывания. Также не пошли навстречу клубам со сложной логистикой»

В «Ростове» остались недовольны жеребьевкой Фонбет Кубка России.

Команда Джонатана Альбы в группе C сыграет со «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

Ранее московское «Динамо» сделало официальное заявление с критикой непрозрачности жеребьевки. Сообщалось, что она была показана в записи и в ней не приняли участие представители клубов. Сразу несколько клубов планируют опротестовать результаты

«Жеребьевкой разочарованы: вместо популяризации турнира получили недоверие и негативные высказывания.

Хочу также отметить, что мы совместно с «Краснодаром» обращались в РФС по вопросу снятия запрета на участие наших клубов в одной группе Кубка России, чтобы у «Ростова» и «Краснодара» был шанс оказаться в одной четверке группового этапа турнира.

К сожалению, наша просьба не была услышана, хотя это именно тот случай, когда организатор мог пойти навстречу клубам со сложной логистикой», – заявил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

«Динамо» злится, что жеребьевку Кубка показали в записи – в РФС оскорблены. Откуда скандал на ровном месте?

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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