Финский биатлонист Хейккинен предстанет перед судом за выстрел в человека. Он случайно попал крестному в глаз во время охоты

Финский биатлонист Артту Хейккинен предстанет перед судом за выстрел в человека.

Как сообщает Eurosport, инцидент произошел в сентябре 2024-го в Хюрюнсалми, когда Хейккинен отправился на охоту вместе с отцом и крестным. Спортсмен целился в птицу, но случайно попал в крестного – тот ослеп на один глаз.

Прокуратура предъявила обвинения в халатности, повлекшей за собой причинение вреда здоровью, и пренебрежении правилами безопасности на охоте. С Хейккинена требуют взыскать штраф в размере 23,5 тысяч евро, аннулировать лицензию на огнестрельное оружие и конфисковать его. В этом случае вердикт может повлиять на дальнейшую карьеру Хейккинена в спорте.

Решение ожидается через две недели. Ассоциация биатлона Финляндии заявила, что будет обсуждать дело только после вердикта суда.

«Последние месяцы были крайне тяжелыми для меня и моих близких, и я особенно переживаю за состояние своего крестного. Вердикт станет известен через две недели. Жизнь продолжается, и я верю в лучшее», – написал биатлонист в соцсети.

Хейккинену 21 год, он побеждал на юношеском чемпионате мира-2022 в индивидуальной гонке.

