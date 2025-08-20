ЦСКА объявил о трансфере Жоао Виктора. Контракт с защитником – на 4 года
ЦСКА объявил о трансфере центрального защитника «Васко да Гама» Жоао Виктора.
27-летний бразилец подписал с армейцами контракт до окончания сезона-2028/29 и будет играть под номером 4.
За «Васко да Гама» Жоао Виктор провел 75 матчей, набрав 3+3 по системе «гол+пас». Также он выступал за «Коринтианс», «Бенфику» и «Нант».
Ранее стало известно, что трансфер футболиста оценивается в 4,5 млн евро.
Фото: pfc-cska.com
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
