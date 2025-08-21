«Интер Майами» вышел в полуфинал Кубка лиг, обыграв «Тигрес» (2:1) за счет дубля Суареса с пенальти. Месси не сыграл из-за травмы
«Интер Майами» сыграет в полуфинале Кубка лиг.
Команда тренера Хавьера Маскерано обыграла «Тигрес» (2:1) в матче 1/4 финала турнира.
Дублем в воротам мексиканского клуба отметился нападающий Луис Суарес, который дважды реализовал пенальти – на 23-й и 89-й минутах игры.
Капитан американской команды Лионель Месси не принял участие в этом матче из-за небольшой мышечной травмы.
В полуфинале Кубка лиг «Интер Майами» встретится с победителем пары «Толука» – «Орландо Сити».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
