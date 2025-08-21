«Интер Майами» вышел в полуфинал Кубка лиг, обыграв «Тигрес» (2:1) за счет дубля Суареса с пенальти. Месси не сыграл из-за травмы

«Интер Майами» сыграет в полуфинале Кубка лиг.

Команда тренера Хавьера Маскерано обыграла «Тигрес » (2:1) в матче 1/4 финала турнира.

Дублем в воротам мексиканского клуба отметился нападающий Луис Суарес , который дважды реализовал пенальти – на 23-й и 89-й минутах игры.

Капитан американской команды Лионель Месси не принял участие в этом матче из-за небольшой мышечной травмы.

В полуфинале Кубка лиг «Интер Майами » встретится с победителем пары «Толука» – «Орландо Сити».