У Хавертца травма колена. «Арсенал» ищет замену немцу на трансферном рынке

Кай Хавертц пропустит ближайшие матчи «Арсенала» из-за травмы.

Атакующий полузащитник лондонского клуба пропустил сегодняшнюю тренировку из-за повреждения колена, сообщает The Athletic. На какой срок выбыл немецкий футболист, пока неясно.

При этом отмечается, что «канониры» уже изучают трансферный рынок в поисках замены Хавертцу .

В прошлом сезоне Кай не играл с начала февраля до второй половины мая из-за травмы задней поверхности бедра. Статистику 26-летнего игрока можно найти здесь .

👉 Проверить очки в Фэнтези АПЛ / Создать команду в Фэнтези АПЛ