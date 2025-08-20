У Хавертца травма колена. «Арсенал» ищет замену немцу на трансферном рынке
Кай Хавертц пропустит ближайшие матчи «Арсенала» из-за травмы.
Атакующий полузащитник лондонского клуба пропустил сегодняшнюю тренировку из-за повреждения колена, сообщает The Athletic. На какой срок выбыл немецкий футболист, пока неясно.
При этом отмечается, что «канониры» уже изучают трансферный рынок в поисках замены Хавертцу.
В прошлом сезоне Кай не играл с начала февраля до второй половины мая из-за травмы задней поверхности бедра. Статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
