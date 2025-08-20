ЦСКА отдал Койта «Генчлербирлиги» в аренду с обязательным выкупом

Секу Койта покинул ЦСКА.

Московский клуб объявил о переходе 25-летнего нападающего в турецкий «Генчлербирлиги » на правах аренды с обязательным выкупом.

Малиец присоединился к армейцам летом прошлого года и провел в составе команды 35 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .