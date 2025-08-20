35

ЦСКА отдал Койта «Генчлербирлиги» в аренду с обязательным выкупом

Секу Койта покинул ЦСКА.

Московский клуб объявил о переходе 25-летнего нападающего в турецкий «Генчлербирлиги» на правах аренды с обязательным выкупом. 

Малиец присоединился к армейцам летом прошлого года и провел в составе команды 35 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

Увольнять ли Семака?3806 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoСеку Койта
logoпремьер-лига Россия
logoГенчлербирлиги
logoЦСКА
трансферы
logoвысшая лига Турция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Илья Самошников: «Язык не поворачивается назвать футбол работой. Два часа в день на поле воспринимаю как удовольствие»
6 минут назад
«Интер» выиграет Серию А с вероятностью 35,9%. Шансы «Наполи» – 13,7%, «Ювентуса» – 8,2%, «Милана» – 6,7% (Opta)
79 минут назад
Акинфеев об антирекордной серии в ЛЧ: «Давила, было тяжело, обидно. Когда я сыграл 4 матча на ноль в квалификации, сказали, что это не считается, и досчитали до 43»
920 минут назад
У Хавертца травма колена. «Арсенал» ищет замену немцу на трансферном рынке
2621 минуту назад
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Фенербахче» Моуринью против «Бенфики», «Селтик» сыграет с «Кайратом»
9629 минут назад
Фанаты «Сантоса» прорвались на базу команды после 0:6 от «Васко» и поговорили с Неймаром: «Ты один из величайших игроков мира. Если ты плачешь, представь, каково остальным, брат»
1431 минуту назад
Ищем продакт-менеджеров, которые хотят влиять на продукт – заявки на Fast Offer Спортса’’ до 3 сентября!
55 минут назадВакансия
Радимов о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»: «С удалением Сантоса не согласен, это не наступ, обычная подножка. По пенальти – Умяров здорово рисует, судья купился»
1256 минут назад
Сбежавший экс-игрок «Шахтера» Роспутько заявлен за «Чайку» на сайте Первой лиги. У него указано гражданство РФ
33сегодня, 10:53
Челестини о ЦСКА: «Ребята четко приняли мои идеи. У нас горят глаза, все получается. Ментальность фантастическая»
24сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» купил вратаря «Вердера» Цеттерера за 5+0,8 млн евро. Контракт – на 4 года
через 1 минутуФото
Антон Миранчук прилетит в Москву ночью для медосмотра в «Динамо» (Sport24)
712 минут назад
Боатенг и ЛАСК расторгли контракт. Экс-защитник «Баварии» провел 14 матчей за австрийский клуб
152 минуты назад
«Вест Хэм» сделал предложение по Касадо. «Вулвс» тоже интересуются хавбеком «Барсы»
9сегодня, 10:50
«Барса» выставила самый молодой состав в 1-м туре этого сезона Ла Лиги – 23 года и 272 дня. «Реал» второй
8сегодня, 10:26
«Рубин» сыграет со «Спартаком». Приходите поддержать казанцев в домашнем матче против москвичей!
сегодня, 10:00Реклама
Лукман будет тренироваться отдельно от «Аталанты» до закрытия трансферного окна
2сегодня, 09:39
«Аталанта» покупает лучшего бомбардира «Лечче» Крстовича за 25 млн евро и бонусы
6сегодня, 08:57
«Рома» арендовала Бэйли у «Астон Виллы» за 3 млн евро с правом выкупа за 22 млн
1сегодня, 08:46Фото
Зарема о письмах экс-игроков «Спартака» новичкам: «Вот Павлюченко не написал Ливаю – и не пошло у него. Пусть все напишут и отправят в бутылках в Москва-реку с адресатом «Тушино»
26сегодня, 08:43