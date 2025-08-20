ЦСКА отдал Койта «Генчлербирлиги» в аренду с обязательным выкупом
Секу Койта покинул ЦСКА.
Московский клуб объявил о переходе 25-летнего нападающего в турецкий «Генчлербирлиги» на правах аренды с обязательным выкупом.
Малиец присоединился к армейцам летом прошлого года и провел в составе команды 35 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Увольнять ли Семака?3806 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости