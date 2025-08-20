  • Спортс
  • Акинфееву не нравится современная спортивная журналистка: «Тыканье телефоном в лоб, в нос. Это некультурно, вопросы провокационные. Не хочу стоять как мальчик и оправдываться за обидный гол»
Акинфееву не нравится современная спортивная журналистка: «Тыканье телефоном в лоб, в нос. Это некультурно, вопросы провокационные. Не хочу стоять как мальчик и оправдываться за обидный гол»

Игорь Акинфеев заявил, что ему не нравится современная спортивная журналистика.

– Журналистика – очень интересный фактор, мне любопытно узнать, как ты к нему относишься. Я не хочу, чтобы были слова критики и так далее, просто твое восприятие. Как ты воспринимаешь тех людей, которые приходят к тебе с микрофоном, берут интервью, какие-то вещи, которые для тебя, может, совсем непонятные, так же, как для меня. Как ты к этому относишься? Интересно.

– Ну, наверное, это уже не журналистика, когда… Вот вы сейчас сказали «микрофон», но микрофон, по-моему, только на пресс-конференции есть или [на флэш-интервью] после игры. Все остальное – это тыканье айфоном, самсунгом, любым телефоном тебе в лоб, в глаза, в нос, задавание глупых вопросов. Я не считаю, что это какая-то журналистика. То есть ты понимаешь, что этот человек не отучился на журналиста… Не знаю, может быть, и есть образование.

Но, во-первых, это некультурно – это раз. Во-вторых, все время провокационные вопросы – это два. И я даже хотел пошутить, чтобы, например, в футболе ввели… То есть футболист, когда отвечает грубо журналисту, его штрафуют. Ну, это, наверное, в хоккее тоже есть. Но почему, если там человека провоцируют? Давайте тогда и журналиста штрафовать за провокационные вопросы, глупые вопросы, за, не знаю, тыканье в нос.

У вас же тоже было: подходят, тыкают тебе в нос. Ну как ты можешь с этим человеком общаться? Есть телеграм-канал мой, где я могу выйти к болельщикам, рассказать свои эмоции, описать какой-то матч или записать какой-то кружок добрый, все. Вот. Все, что касается послематчевых интервью и всего остального – я просто мимо прохожу. Я говорю: «Ребята, извините, там сейчас более молодые ребята есть, вам все расскажут».

То есть, во-первых, мне рассказывать им нечего уже, даже если выиграл, или проиграл, или сделал сэйв, или пропустил. Я не хочу стоять как мальчик и оправдываться за какой-то обидный гол или за какой-то сэйв. Опять же: это может быть неправильно, это мое мнение, но я не хочу. Вот просто действительно я от этого устал.

А во-вторых, наверное, все время жить в провокации какой-то мне тоже неинтересно. То есть я хочу спокойно после игры сесть в машину и уехать домой.

Наверное, все-таки тех людей, с которыми я начинал [карьеру], их вообще единицы остались. Да, есть спортивные журналисты, с которыми приятно до сих пор общаться, не давая интервью, а просто общаться. И ты понимаешь, что он не будет там гадость какую-то делать, что он не поставит микрофон или что тебя запишет как-то. Вот просто с такими людьми общаюсь совершенно нормально.

Все, что касается остального, я не считаю, что это прям какая-то супержурналистика, – сказал вратарь ЦСКА в интервью тренеру хоккейного СКА Игорю Ларионову. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: подкаст «PARI с Ларионовым»
