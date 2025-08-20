  • Спортс
  • Блогер Голдбридж приобрел права на показ пятничных матчей Бундеслиги в Великобритании. Впервые матчи европейской топ-лиги будет транслировать ютубер (The Athletic)
Блогер Голдбридж приобрел права на показ пятничных матчей Бундеслиги в Великобритании. Впервые матчи европейской топ-лиги будет транслировать ютубер (The Athletic)

Права на трансляцию европейской топ-лиги в Великобритании впервые получил ютубер.

Блогер Марк Голдбридж частично приобрел права на показ матчей Бундеслиги в стране на сезон-2025/26, сообщает The Athletic. В сезоне-2025/26 игры чемпионата Германии будут транслироваться на канале Голдбриджа That’s Football, который насчитывает 1,38 млн подписчиков. Ожидается, что о соглашении будет объявлено позже сегодня.

Сообщается, что канал Голдбриджа и канал The Overlap покажут в формате совместного просмотра 20 пятничных матчей предстоящего сезона Бундеслиги, начиная с игры «Баварии» и «РБ Лейпциг» 22 августа. Также в течение следующих двух сезонов пятничные матчи немецкого чемпионата будет показывать BBC. Все матчи будут транслироваться бесплатно.

Права на субботние матчи Бундеслиги в Великобритании сохранит за собой Sky Sports, являющийся долгосрочным партнером Бундеслиги в Великобритании. Воскресные игры будет эксклюзивно показывать Amazon – их просмотр будет платным.

Отмечается, что Бундеслига стала первой топ-лигой Европы, передавшей часть прав на прямую трансляцию матчей в Великобритании создателю контента. 

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
