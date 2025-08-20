Трусова за 330 тысяч рублей продала на аукционе коньки, в которых выступала на Олимпиаде-2022

Трусова продала на аукционе коньки, в которых выступала на Олимпиаде-2022.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) продала на аукционе коньки, в которых выступала на Играх.

Лот опубликован на сайте Fansdream. Коньки приобрели за 330 тысяч рублей.

«Использовались Александрой Трусовой на Олимпийских играх в Пекине. Сохранили следы использования. На каждом ботинке нанесен автограф», – говорится в описании.