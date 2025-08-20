50

Роднина о Сталине: «Очень мощная личность. Но были не только большие победы, но и большие разочарования и ошибки»

Ирина Роднина рассказала о своем отношении к Иосифу Сталину.

«Отношение к Сталину? Когда я пошла в школу, это был отец всех народов. После 1961 года начали везде снимать его портреты и бюсты. У нас просто резко континентальный климат был, поэтому такая категоричность. Сегодня нам коммунисты что-то рассказывают, но ведь они сами же его и убрали.

Несомненно, он очень мощная личность, но никого идеального не бывает. Были не только большие победы, но и большие разочарования и ошибки. Можно вспомнить о Великой Отечественной и прогрессе в строительстве страны.

Безусловно, отношение к людям было достаточно жестким, но ведь не он же по каждому вопросу принимал решения. Страна просто шла тем путем, который никогда не проходила. Это естественный процесс», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
история
logoИосиф Сталин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ирина Роднина: «Большинство людей теперь не живет всю жизнь в коммуналке, а имеет возможность приобрести свое жилье, причем в достаточно молодом возрасте»
186вчера, 13:46
Роднина о ностальгии россиян по СССР: «Есть те, кто вспоминают о молодых годах. В случае с остальными это просто сказка про белого бычка»
12818 августа, 19:59
Роднина о пенсиях: «Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население достаточно для своей страны?»
18816 августа, 20:50
Главные новости
Тарасова о Петросян и Гуменнике: «Никаких беспокойств по поводу наших олимпийцев у меня нет. Скоро будут кататься, все увидим»
133 минуты назад
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Шешелева и Карнаухов, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов показали короткие программы
13657 минут назад
Татьяна Тарасова: «Не верю, что Трусова может вернуться в профессиональный спорт»
13сегодня, 11:08
Трусова за 330 тысяч рублей продала на аукционе коньки, в которых выступала на Олимпиаде-2022
107сегодня, 09:51
Самоделкина о серебре на Cranberry Cup: «Вновь почувствовала эту искру: когда стоишь на пьедестале с медалью и понимаешь, что ты ее заслужила своей работой»
100сегодня, 07:24
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
147вчера, 21:00
«Еще могу». Беременная Косторная показала, как исполняет спираль на льду
49вчера, 18:52Видео
Новая произвольная программа Алисы Двоеглазовой поставлена под песни группы ABBA
37вчера, 17:24Видео
Софья Титова снялась с этапа Гран-при среди юниоров в Риге
55вчера, 17:16
Елена Костылева допущена к полноценным тренировкам
35вчера, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
223 минуты назад
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
416 августа, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
416 августа, 19:07
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
416 августа, 18:39Фото
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40