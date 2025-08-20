Роднина о Сталине: «Очень мощная личность. Но были не только большие победы, но и большие разочарования и ошибки»

Ирина Роднина рассказала о своем отношении к Иосифу Сталину.

«Отношение к Сталину? Когда я пошла в школу, это был отец всех народов. После 1961 года начали везде снимать его портреты и бюсты. У нас просто резко континентальный климат был, поэтому такая категоричность. Сегодня нам коммунисты что-то рассказывают, но ведь они сами же его и убрали.

Несомненно, он очень мощная личность, но никого идеального не бывает. Были не только большие победы, но и большие разочарования и ошибки. Можно вспомнить о Великой Отечественной и прогрессе в строительстве страны.

Безусловно, отношение к людям было достаточно жестким, но ведь не он же по каждому вопросу принимал решения. Страна просто шла тем путем, который никогда не проходила. Это естественный процесс», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.