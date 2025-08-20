  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» обратился в ЭСК из-за второй желтой Дугласа и пенальти на 88-й минуте в матче со «Спартаком»: «Ожидаем объективного рассмотрения и разъяснений»
48

«Зенит» обратился в ЭСК из-за второй желтой Дугласа и пенальти на 88-й минуте в матче со «Спартаком»: «Ожидаем объективного рассмотрения и разъяснений»

«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча со «Спартаком».

Встреча 5-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (2:2). 

«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам: вторая желтая карточка Дугласу Сантосу и пенальти в наши ворота на 88-й минуте при борьбе за мяч Густаво Мантуана и Наиля Умярова.

Ожидаем объективного профессионального рассмотрения и разъяснений», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

На матче работала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

Увольнять ли Семака?8232 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
logoСпартак
logoЗенит
Р-Спорт
logoАлександр Медведев
ЭСК РФС
logoпремьер-лига Россия
logoГуставо Мантуан
logoНаиль Умяров
logoДуглас Сантос
logoсудьи
Артем Чистяков судья
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки. Фанаты скандировали «Зенит» – позор российского футбола» и «Матч ТВ», вы ##### «Зенита» на матче с петербуржцами
170сегодня, 12:06
Радимов о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»: «С удалением Сантоса не согласен, это не наступ, обычная подножка. По пенальти – Умяров здорово рисует, судья купился»
29сегодня, 10:59
Быстрову не нравится «Зенит» с одним россиянином в составе: «Лучше буду смотреть игру «Балтики», которая бьется своими пацанами, чем видеть бразильцев, гуляющих по полю пешком»
94сегодня, 09:59
Главные новости
Акинфеев об игре ногами: «Для меня важна надежность, переломить меня трудно. Не хочу разыграть от ворот и через 5 секунд получить гол. Привез бы кто-то в финале Кубка – и до свидания»
820 минут назад
«Какой ###### бардак устроил агент Исака! Я бы немедленно уволил его. И глупо утверждать, что игроку кто-то обещал возможность уйти. Серьезно? Да бросьте!» Ширер о конфликте
1439 минут назад
Леау не сыграет с «Кремонезе» из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче с «Бари». Участие вингера «Милана» в игре с «Лечче» под вопросом
148 минут назад
Мерсон о Дьокереше против «МЮ»: «Сака стоит 100 млн и почти не касался мяча, Шоу его выключил, но об этом мало говорят, потому что это Сака. Зато в случае с дебютантом – бурная реакция»
557 минут назад
ЦСКА обратился в ЭСК по поводу неудаления Лещука в эпизоде с Круговым и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»
31сегодня, 15:27
Блогер Голдбридж приобрел права на показ пятничных матчей Бундеслиги в Великобритании. Впервые матчи европейской топ-лиги будет транслировать ютубер (The Athletic)
19сегодня, 15:26
«Балтика» может стать российским «Лестером». В футболе нет сверхъестественных вещей. И наш клуб ближе всех к Европе, недалеко на еврокубки ехать». Филин о калининградцах
21сегодня, 15:20
Черданцев не верит в чемпионство «Локо»: «Объективно слабее по составу, чем «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Нельзя русскими футболистами конкурировать с игроками из разных стран»
99сегодня, 14:42
Депутат Журова о скандале с комментатором Боярским: «У нас в обществе остались стереотипные представления о женщинах. У молодежи их меньше, а вот в СССР были все эти предрассудки»
64сегодня, 14:09
Андрей Канчельскис: «Спартак» должен тренировать россиянин. Нужно назначить Мостового. Хуже не будет, болельщики его любят»
98сегодня, 14:03
Ко всем новостям
Последние новости
Купленный за 10 млн евро новичок «Пармы» Фриган порвал «кресты». Форварда подписали на прошлой недели
48 секунд назад
Джо Коул: «Сейчас у Артеты лучший шанс на победу за все время, но ему купили Дьокереша, над которым висит знак вопроса. Вот если бы «Арсенал» взял Осимхена... А пока «Ливерпуль» остается лучшей командой»
10 минут назад
Суарес хочет завершить карьеру вместе с Месси: «Мы говорим об этом много лет. Но каждый из нас примет правильное для себя решение»
111 минут назад
Гарначо рассказал друзьям, что переходит в «Челси», хотя «синие» просили вингера «МЮ» набраться терпения. Переговоры клубов активизируются в ближайшие дни (talkSPORT)
213 минут назад
Баэна получил мышечную травму на тренировке «Атлетико». Вингера купили за 45+5 млн евро в июле
24 минуты назад
Тель об оскорблениях после матча с «ПСЖ»: «Расизму нет места в нашем обществе. Это не сломает меня, каждый день – это урок»
226 минут назад
«Ювентус» связался с «Челси» по трансферу Чуквуэмеки. «Синие» уже отклонили несколько предложений «Боруссии»
836 минут назад
Канчельскис о «Динамо»: «Если они проигрывают, то футболисты, тренеры и руководство плохие, выигрывают – все хороши. У нас постоянно делают поспешные выводы»
239 минут назад
Журавель – на самом злом стадионе Англии. Оказывается, там снимали сцену культового фильма
42 минуты назадВидео
«Наполи» хочет арендовать Элмаза у «Лейпцига» за 1,5 млн евро с правом выкупа за 11,5 млн
351 минуту назад