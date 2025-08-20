«Зенит» обратился в ЭСК из-за второй желтой Дугласа и пенальти на 88-й минуте в матче со «Спартаком»: «Ожидаем объективного рассмотрения и разъяснений»

«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча со «Спартаком».

Встреча 5-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (2:2).

«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам: вторая желтая карточка Дугласу Сантосу и пенальти в наши ворота на 88-й минуте при борьбе за мяч Густаво Мантуана и Наиля Умярова .

Ожидаем объективного профессионального рассмотрения и разъяснений», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев.

На матче работала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.