ЦСКА обратился в ЭСК по поводу неудаления Лещука в эпизоде с Круговым и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо».
Армейцы обыграли бело-голубых (3:1) в 5-м туре Мир РПЛ. Главным арбитром матча был Кирилл Левников.
ЦСКА попросил комиссию разобрать эпизод с неудалением голкипера бело-голубых Игоря Лещука на 47-й минуте, а также момент с неназначенным на 54-й минуте пенальти в ворота «Динамо».
На 47-й минуте Данил Круговой, выбегавший с мячом к воротам «Динамо», упал после столкновения с Игорем Лещуком за пределами штрафной и получил желтую карточку за симуляцию.
На 54-й минуте полузащитник армейцев Матеус Алвес упал в штрафной бело-голубых после контакта с ногой Дениса Макарова – футболисты тянулись к мячу после подачи Матвея Кисляка с углового. Левников не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.
