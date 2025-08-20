Черданцев о «Спартаке»: «Поиски «великих» иностранных тренеров – тупик. Если и менять Станковича, то на россиянина. Должен работать тот, кто знает Старостиных, Романцева, Бескова»

Георгий Черданцев считает, что «Спартаку» не стоит увольнять Деяна Станковича.

Команда под руководством сербского специалиста занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 5 очков после 5 туров.

– Есть ли у «Спартака» будущее со Станковичем?

– Я считаю, что «Спартаку» нет смысла менять шило на мыло. Пора заканчивать ходить по кругу. Все эти поиски «великих» иностранных тренеров – абсолютный тупик. Работает Станкович и пусть работает. Если и нужно его менять, то точно не на те фамилии, которые мелькают в СМИ. Какой Риера? Это абсурд. Кому это приходит в голову? Человек без опыта работы в России, без понимания того, что такое «Спартак». Такое уже проходили много раз.

Если и менять Станковича, то только на российского специалиста. Причем на долгий период, минимум на два года, чтобы были гарантии работы. В «Спартаке» должен работать человек, который знает, кто такие Старостины , Романцев , Бесков . Новый человек будет осматриваться, пытаться понять, что значит этот ромб. А это никому не нужно. Здесь не место для экспериментов и набора опыта, – сказал комментатор «Матч ТВ».