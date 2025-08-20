«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки. Фанаты скандировали «Зенит» – позор российского футбола» и «Матч ТВ», вы ##### «Зенита» на матче с петербуржцами

«Спартак» оштрафовали за кричалку про «Зенит».

Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в 5-м туре Мир РПЛ . Перед началом матча болельщики красно-белых скандировали «Зенит » – позор российского футбола». Они также кричали «Матч ТВ», вы ##### «Зенита» во время игры.

«Спартак » оштрафован на 100 тысяч рублей за многократные оскорбительные выражения, в основном в адрес «Зенита».

«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений в матче со «Спартаком», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.