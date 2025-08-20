44-летний Фабио побил рекорд Шилтона по количеству официальных матчей. Вратарь «Флуминенсе» провел 1391 игру в карьере

Бразилец Фабио Лопес побил мировой рекорд по количеству официальных матчей.

Сегодня ночью «Флуминенсе» обыграл «Америку де Кали» (2:0) в 1/8 финала Южноамериканского кубка.

Для голкипера «Флуминенсе» Фабио Лопеса эта игра стала 1391-й в карьере. 44-летний бразилец побил мировой рекорд, установленный Питером Шилтоном (сам англичанин насчитал у себя 1387 игр, а 1390 – показатель из Книги рекордов Гиннесса).

Согласно подсчетам Globo Esporte совместно с нынешним клубом вратаря, Фабио провел 976 матчей за «Крузейро», 235 – за «Флуминенсе », 150 – за «Васко да Гама» и 30 – за «Униан Бандейранте».

По данным Globo Esporte, третье место по количеству официальных матчей занимает нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду – 1283 игры.

Фото: Marcelo Gonçalves/FFC