44-летний Фабио побил рекорд Шилтона по количеству официальных матчей. Вратарь «Флуминенсе» провел 1391 игру в карьере
Бразилец Фабио Лопес побил мировой рекорд по количеству официальных матчей.
Сегодня ночью «Флуминенсе» обыграл «Америку де Кали» (2:0) в 1/8 финала Южноамериканского кубка.
Для голкипера «Флуминенсе» Фабио Лопеса эта игра стала 1391-й в карьере. 44-летний бразилец побил мировой рекорд, установленный Питером Шилтоном (сам англичанин насчитал у себя 1387 игр, а 1390 – показатель из Книги рекордов Гиннесса).
Согласно подсчетам Globo Esporte совместно с нынешним клубом вратаря, Фабио провел 976 матчей за «Крузейро», 235 – за «Флуминенсе», 150 – за «Васко да Гама» и 30 – за «Униан Бандейранте».
По данным Globo Esporte, третье место по количеству официальных матчей занимает нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – 1283 игры.
Фото: Marcelo Gonçalves/FFC
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Globo
